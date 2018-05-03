ЗСУ: У Балаклії спостерігаються "вибухи низької інтенсивності"

Територія арсеналу зброї в Балаклії Харківської області задимлена, періодично місцями спостерігаються вибухи низької інтенсивності та незначні осередки тління.

Про це повідомляє Генштаб Збройних сил України.

Зазначається, станом на 20.30 на території 65 арсеналу продовжуються заходи ліквідації надзвичайної події.

Загрози для сховищ з боєприпасами немає.

"На даний час пожежний літак Ан-32 виконав три, а вертоліт Мі-8 – чотири скиди води. В подальшому, авіазасоби будуть залучатися за потребою", - йдеться у повідомленні.

Також у генштабі додають, що на місці події працюють 4 пожежних розрахунки від Збройних Сил та 6 від Держслужби з надзвичайних ситуацій, 3 пожежні танки, інженерна машина розгородження, літак Ан-32 та вертоліт Мі-8.

До ліквідації наслідків також залучені 69 військовослужбовців ЗСУ та 25 представників ДСНС. Крім того, 11 пожежних розрахунків ДСНС перебувають на чергуванні у м. Балаклея.

Раніше повідомлялося, що підривні роботи на території арсеналу зброї в Балаклії Харківської області 3 травня не проводили, причини загорання ще з'ясовують.

Як повідомлялося, 3 травня вдень загорілася трава на території технічного майданчика, де відбувається очищення та розмінування території від залишків боєприпасів, що не розірвалися після події 2017 року.

У Міністерстві внутрішніх справ повідомили, що інформація про надзвичайну ситуацію на території колишнього сховища у Балаклії надійшла близько 14:00 – і за тривогою підняли весь особовий склад поліції Балаклійського району.

Державна служба з надзвичайних ситуацій повідомила, що авіація ДСНС о 16:50 приступила до гасіння пожежі в Балаклії за дорученням президента.

Суха трава на технічній території військової частини "65 Арсенал" Міноборони загорілася о 13:40 – почалися поодинокі вибухи боєприпасів на площі близько 35 га.

Станом на 17:00, від ДСНС на місці події працювало 37 одиниць техніки та 150 чоловік особового складу.

Вдень стало відомо про нову пожежу на арсеналі в Балаклії, неприбрані снаряди вибухали – і частина мешканців евакуювалася.

Рік тому в Балаклії вже вибухали снаряди внаслідок пожежі, яку гасили не менше трьох днів і наслідки якої долають досі.

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