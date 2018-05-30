Клімкін: Міжнародний тиск змусить РФ погодитись на миротворчу місію на Донбасі
Посилення міжнародного тиску на Росію змусить Кремль змінити свою позицію щодо умов розміщення миротворців на Донбасі та погодитись на умови, які відстоюють Україна, США та низка інших держав.
Про це у кулуарах штаб-квартири ООН в Нью-Йорку повідомив журналістам міністр закордонних спра України Павло Клімкін, передає Радіо Свобода.
"Тільки шляхом збільшення тиску на Росію (можна змусити її погодитись на розгортання миротворців на Донбасі – ред.)… І зараз починається не лише політичний і санкційний тиск, а й моральний", – сказав Клімкін.
За словами міністра, для Москви ситуацію зараз значно погіршують останні результати розслідування авіакатастрофи лайнера малазійських авіаліній в небі над Донбасом, які 24 травня оприлюднила міжнародна Спільна слідча група (JIT) в Нідерландах.
"Усі зрозуміли, звідки прийшов той "Бук", який збив малазійський літак. Це відповідальність не лише військова чи політична Росії – це вже відповідальність моральна. І ми працюємо над тим, аби довести відповідальність Росії – як країни – за збиття цього літака", – розповів Клімкін.
Очільник українського МЗС повідомив журналістам, що український план щодо розгортання миротворців підтримують зараз не тільки Сполучені Штати, а й європейські країни, зокрема, Німеччина. За його словами, у Києва є спільне бачення із партнерами по ЄС щодо "дорожньої карти" та формату миротворчої місії на Донбасі.
"Як він має виглядати? Це спочатку встановлення реальної безпеки – щоб не стріляли. Потім миротворці й міжнародна адміністрація отримують контроль над окупованим Донбасом – щоб там припинили існувати ці окупаційні адміністрації. І тільки потім – реальна підготовка до виборів", – пояснив Клімкін.
Міністр додав, що Україна відкрита для обговорення порядку та часових меж розміщення миротворців, але висуває принципову вимогу, що розміщення миротворчої місії має починатися не в окремих районах, а на всій території Донбасу одночасно.
Нагадаємо, Росія, яка подала до Ради безпеки ООН пропозицію щодо організації миротворців на Донбасі, домагається, щоб ці сили дислокувалися тільки поблизу лінії контакту в місцях, де працюють спостерігачі ОБСЄ, і мали за завдання тільки охорону цих спостерігачів.
Україна і її західні союзники відкинули такі обмеження і наполягають, що ці сили повинні працювати на всій окупованій території Донбасу, включно з неконтрольованою нині ділянкою українсько-російського кордону, і мати широкий миротворчий мандат.
Крім того, Київ і Захід відкидають будь-яке узгодження подробиць можливої місії ООН із бойовиками, які не є стороною мінських домовленостей про врегулювання на окупованій частині Донбасу.