Климкин: Международное давление заставит РФ согласиться на миротворческую миссию на Донбассе

Усиление международного давления на Россию заставит Кремль изменить свою позицию по условиям размещения миротворцев на Донбассе и согласиться на условия, которые отстаивает Украина, США и ряд других стран.

Об этом в кулуарах штаб-квартиры ООН в Нью-Йорке сообщил журналистам министр иностранных спра Украины Павел Климкин, передает Радио Свобода.

"Только путем увеличения давления на Россию (можно заставить ее согласиться на развертывание миротворцев на Донбассе - ред.) ... И сейчас начинается не только политическое и санкционное давление, но и моральное", - сказал Климкин.

По словам министра, для Москвы ситуацию сейчас значительно ухудшают последние результаты расследования авиакатастрофы лайнера малазийских авиалиний в небе над Донбассом, которые 24 мая обнародовала международная Совместная следственная группа (JIT) в Нидерландах.

"Все поняли, откуда пришел тот "Бук", который сбил малазийский самолет. Это ответственность не только военная или политическая России - это уже ответственность моральная. И мы работаем над тем, чтобы доказать ответственность России - как страны - за сбитие этого самолета", - рассказал Климкин.

Глава украинского МИД сообщил журналистам, что украинский план развертывания миротворцев поддерживают сейчас не только Соединенные Штаты, но и европейские страны, в частности, Германия. По его словам, у Киева есть общее видение с партнерами по ЕС относительно "дорожной карты" и формата миротворческой миссии на Донбассе.

"Как он должен выглядеть? Это сначала установления реальной безопасности - чтобы не стреляли. Затем миротворцы и международная администрация получают контроль над оккупированным Донбассом - чтобы там прекратили существовать эти оккупационные администрации. И только потом - реальная подготовка к выборам", - пояснил Климкин.

Министр добавил, что Украина открыта для обсуждения порядка и временных границ размещения миротворцев, но выдвигает принципиальное требование, что размещение миротворческой миссии должно начинаться не в отдельных районах, а на всей территории Донбасса одновременно.

Напомним, Россия, подала в Совет безопасности ООН предложение касательно организации миротворцев на Донбассе, добивается, чтобы эти силы дислоцировались только вблизи линии контакта в местах, где работают наблюдатели ОБСЕ, и имели задачу только охранять этих наблюдателей.

Украина и ее западные союзники отвергли такие ограничения и настаивают, что эти силы должны работать на всей оккупированной территории Донбасса, включая неконтролируемый сейчас участок российско-украинской границы, и иметь широкий миротворческий мандат.

Кроме того, Киев и Запад отвергают любое согласование подробностей возможной миссии ООН с боевиками, которые не являются стороной минских договоренностей об урегулировании на оккупированной части Донбасса.