Доба в ООС: Окупанти здійснили 36 обстрілів і зазнали втрат

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Середа, 30 травня 2018, 07:52

Упродовж минулої доби російсько-окупаційні війська 36 разів вдавалися до прицільного вогню по українських позиціях, з них 9 разів із застосуванням важкого озброєння.

Про це повідомляє прес-центр ООС.

29 травня ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишалася контрольованою та відзначається відносним зменшенням інтенсивності осбстрілів.

Бойові дії тривали в районі населеного пункту Новотошківське, що на Луганщині. На горлівському напрямку - в районі населених пунктів Зайцеве, Південне.

Не припиняються бої на донецькому напрямку поблизу Авдіївки та Мар’їнки, на маріупільському напрямку – в районі населеного пункту Широкине.

"Підрозділи Об’єднаних сил не дозволяли противнику покращити тактичне положення, вели активну оборону та давали адекватну відповідь ворогу", - повідомляють у штабі.

Під час бойових дій чотири українських бійця отримали поранення. Як зазначається, їм надано кваліфіковану медичну допомогу і їхньому життю нічого не загрожує.

 За даними розвідки, трьох окупантів знищено та трьох поранено.

Теми: ООС бойові дії
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