Сутки в ООС: Оккупанты провели 36 обстрелов и понесли потери
За прошедшие сутки российско-оккупационные войска 36 раз прибегали к прицельного огня по украинским позициям, из них 9 раз с применением тяжелого вооружения.
Об этом сообщает пресс-центр ООС.
29 мая ситуация в районе проведения операции Объединенных сил оставалась контролируемой и отмечается относительным уменьшением интенсивности осбстрилив.
Боевые действия продолжались в районе населенного пункта Новотошковское, что на Луганщине. На горловском направлении - в районе населенных пунктов Зайцево, Южное.
Не прекращаются бои на донецком направлении вблизи Авдеевки и Марьинки, на Мариупольский направлении - в районе населенного пункта Широкино.
"Подразделения Объединенных сил не позволяли противнику улучшить тактическое положение, вели активную оборону и давали адекватный ответ врагу", - сообщают в штабе.
Во время боевых действий четыре украинских бойца получили ранения. Как отмечается, им оказана квалифицированная медицинская помощь и их жизни ничего не угрожает.
По данным разведки, трех оккупантов уничтожено и трое ранены.