Сутки в ООС: Оккупанты провели 36 обстрелов и понесли потери

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Среда, 30 мая 2018, 07:52

За прошедшие сутки российско-оккупационные войска 36 раз прибегали к прицельного огня по украинским позициям, из них 9 раз с применением тяжелого вооружения.

Об этом сообщает пресс-центр ООС.

29 мая ситуация в районе проведения операции Объединенных сил оставалась контролируемой и отмечается относительным уменьшением интенсивности осбстрилив.

Боевые действия продолжались в районе населенного пункта Новотошковское, что на Луганщине. На горловском направлении - в районе населенных пунктов Зайцево, Южное.

Не прекращаются бои на донецком направлении вблизи Авдеевки и Марьинки, на Мариупольский направлении - в районе населенного пункта Широкино.

"Подразделения Объединенных сил не позволяли противнику улучшить тактическое положение, вели активную оборону и давали адекватный ответ врагу", - сообщают в штабе.

Во время боевых действий четыре украинских бойца получили ранения. Как отмечается, им оказана квалифицированная медицинская помощь и их жизни ничего не угрожает.

 По данным разведки, трех оккупантов уничтожено и трое ранены.

Темы: ООС боевые действия
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