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Гройсман влаштував "дитяче" засідання уряду

Середа, 30 травня 2018, 11:37

У засіданні Кабінету міністрів у середу беруть участь більше 20 дітей.

Вони зайшли до зали слідом за прем'єр-міністром Володимиром Гройсманом. Четверо найменших сіли по обидва боки від голови уряду, інші зайняли місця серед міністрів.

Віце-прем'єр Павло Розенко жартома припустив, що це "якійсь тролінг", адже поруч з ним зайняв місце схожий на нього підліток в окулярах.

Гройсман пояснив, що це ніякий не тролінг, а засідання, присвячене Дню захисту дітей, що святкується 1 червня.

 
Двійники Павло Розенко і хлопець на ім'я Костянтин, обидва у схожих окулярах, беруть участь у засіданні уряду

Потім прем'єр з сміхом представив колегам хлопчика Арсенія, що сів ліворуч від нього, натякаючи, таким чином, на його схожість з колишнім головою уряду Арсенієм Яценюком. Малий, як і Яценюк, носить окуляри і має дуже серйозний вигляд.

 
Володимир Гройсман гладить по голові хлопчика Арсенія, що нагадав йому Яценюка

Цей дотеп викликав в аудиторії загальний сміх і навіть оплески.

Після вступного слова Гройсман почав розповідь про нові ініціативи Кабміну щодо захисту дітей в Україні.

Зокрема, він розповів, що вже з 1 вересня при народженні дитини кожна родина буде отримувати від держави спеціальний дитячий набір "бейбі-бокс".

А діти і підлітки почали по черзі ставити питання членам уряду щодо планів з вирішення нагальних проблем в Україні.

Одне з таких запитань збило прем'єра з пантелику. Дівчинка, що сиділа поруч з ним, спитала, чому деякі українці ідуть жити до інших країн.

"Вони просто подорожують", - відповів Гройсман після мовчазної паузи.

Незважаючи на сумнівну правдивість такої відповіді, присутні весело заплескали в долоні.

Євген Кізілов, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: Кабінет міністрівГройсмандіти
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