Гройсман влаштував "дитяче" засідання уряду

У засіданні Кабінету міністрів у середу беруть участь більше 20 дітей.

Вони зайшли до зали слідом за прем'єр-міністром Володимиром Гройсманом. Четверо найменших сіли по обидва боки від голови уряду, інші зайняли місця серед міністрів.

Віце-прем'єр Павло Розенко жартома припустив, що це "якійсь тролінг", адже поруч з ним зайняв місце схожий на нього підліток в окулярах.

Гройсман пояснив, що це ніякий не тролінг, а засідання, присвячене Дню захисту дітей, що святкується 1 червня.

Двійники Павло Розенко і хлопець на ім'я Костянтин, обидва у схожих окулярах, беруть участь у засіданні уряду