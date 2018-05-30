Гройсман влаштував "дитяче" засідання уряду
У засіданні Кабінету міністрів у середу беруть участь більше 20 дітей.
Вони зайшли до зали слідом за прем'єр-міністром Володимиром Гройсманом. Четверо найменших сіли по обидва боки від голови уряду, інші зайняли місця серед міністрів.
Віце-прем'єр Павло Розенко жартома припустив, що це "якійсь тролінг", адже поруч з ним зайняв місце схожий на нього підліток в окулярах.
Гройсман пояснив, що це ніякий не тролінг, а засідання, присвячене Дню захисту дітей, що святкується 1 червня.
Потім прем'єр з сміхом представив колегам хлопчика Арсенія, що сів ліворуч від нього, натякаючи, таким чином, на його схожість з колишнім головою уряду Арсенієм Яценюком. Малий, як і Яценюк, носить окуляри і має дуже серйозний вигляд.
Цей дотеп викликав в аудиторії загальний сміх і навіть оплески.
Після вступного слова Гройсман почав розповідь про нові ініціативи Кабміну щодо захисту дітей в Україні.
Зокрема, він розповів, що вже з 1 вересня при народженні дитини кожна родина буде отримувати від держави спеціальний дитячий набір "бейбі-бокс".
А діти і підлітки почали по черзі ставити питання членам уряду щодо планів з вирішення нагальних проблем в Україні.
Одне з таких запитань збило прем'єра з пантелику. Дівчинка, що сиділа поруч з ним, спитала, чому деякі українці ідуть жити до інших країн.
"Вони просто подорожують", - відповів Гройсман після мовчазної паузи.
Незважаючи на сумнівну правдивість такої відповіді, присутні весело заплескали в долоні.
Євген Кізілов, УП