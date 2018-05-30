Гройсман устроил "детское" заседание правительства

В заседании Кабинета министров в среду принимают участие более 20 детей.

Они зашли в зал вслед за премьер-министром Владимиром Гройсманом. Четверо самых маленьких сели по обе стороны от главы правительства, другие заняли места среди министров.

Вице-премьер Павел Розенко в шутку предположил, что это "какой-то троллинг", ведь рядом с ним занял место похожий на него подросток в очках.

Гройсман пояснил, что это никакой не троллинг, а заседание, посвященное Дню защиты детей, который отмечается 1 июня.

Двойники Павел Розенко и парень по имени Константин, оба в похожих очках, участвующих в заседании правительства