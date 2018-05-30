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Гройсман устроил "детское" заседание правительства

Среда, 30 мая 2018, 11:37

В заседании Кабинета министров в среду принимают участие более 20 детей.

Они зашли в зал вслед за премьер-министром Владимиром Гройсманом. Четверо самых маленьких сели по обе стороны от главы правительства, другие заняли места среди министров.

Вице-премьер Павел Розенко в шутку предположил, что это "какой-то троллинг", ведь рядом с ним занял место похожий на него подросток в очках.

Гройсман пояснил, что это никакой не троллинг, а заседание, посвященное Дню защиты детей, который отмечается 1 июня.

 
Двойники Павел Розенко и парень по имени Константин, оба в похожих очках, участвующих в заседании правительства

Затем премьер со смехом представил коллегам мальчика Арсения, севшего слева от него, намекая, таким образом, на его сходство с бывшим главой правительства Арсением Яценюком. Мальчик, как и Яценюк, носит очки и имеет очень серьезный вид.

 
Владимир Гройсман гладит по голове мальчика Арсения, напомнившего ему Яценюка

Эта острота вызвала в аудитории всеобщий смех и даже аплодисменты.

После вступительного слова Гройсман начал рассказ о новых инициативах Кабмина по защите детей в Украине.

В частности, он рассказал, что уже с 1 сентября при рождении ребенка каждая семья будет получать от государства специальный детский набор "бэби-бокс".

А дети и подростки стали по очереди задавать вопросы членам правительства о планах по решению неотложных проблем в Украине.

Один из таких вопросов поставил премьера в тупик. Девочка, сидевшая рядом с ним, спросила, почему некоторые украинцы уезжают жить в другие страны.

"Они просто путешествуют", - ответил Гройсман после молчаливой паузы.

Несмотря на сомнительную правдивость такого ответа, присутствующие весело захлопали в ладоши.

Евгений Кизилов, УП

"Украинская правда" в Threads

Темы: Кабинет министровГройсмандети
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