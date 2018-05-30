Гройсман устроил "детское" заседание правительства
В заседании Кабинета министров в среду принимают участие более 20 детей.
Они зашли в зал вслед за премьер-министром Владимиром Гройсманом. Четверо самых маленьких сели по обе стороны от главы правительства, другие заняли места среди министров.
Вице-премьер Павел Розенко в шутку предположил, что это "какой-то троллинг", ведь рядом с ним занял место похожий на него подросток в очках.
Гройсман пояснил, что это никакой не троллинг, а заседание, посвященное Дню защиты детей, который отмечается 1 июня.
Затем премьер со смехом представил коллегам мальчика Арсения, севшего слева от него, намекая, таким образом, на его сходство с бывшим главой правительства Арсением Яценюком. Мальчик, как и Яценюк, носит очки и имеет очень серьезный вид.
Эта острота вызвала в аудитории всеобщий смех и даже аплодисменты.
После вступительного слова Гройсман начал рассказ о новых инициативах Кабмина по защите детей в Украине.
В частности, он рассказал, что уже с 1 сентября при рождении ребенка каждая семья будет получать от государства специальный детский набор "бэби-бокс".
А дети и подростки стали по очереди задавать вопросы членам правительства о планах по решению неотложных проблем в Украине.
Один из таких вопросов поставил премьера в тупик. Девочка, сидевшая рядом с ним, спросила, почему некоторые украинцы уезжают жить в другие страны.
"Они просто путешествуют", - ответил Гройсман после молчаливой паузы.
Несмотря на сомнительную правдивость такого ответа, присутствующие весело захлопали в ладоши.
Евгений Кизилов, УП