Оголосили підозру судді, що за хабар допомагав рейдеру

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Середа, 30 травня 2018, 12:58

Правоохоронці 29 травня повідомили про підозру в отриманні хабара судді одного з районних судів Дніпра.

Про це повідомляє прес-служба Національного антикорупційного бюро.

За її даними, посадовець вимагав 30 тисяч доларів "за визнання потерпілим фермерського господарства та за винесення вироку, не пов`язаного з позбавленням волі, у кримінальному провадженні за обвинуваченням особи у рейдерстві та підробці документів".

Зазначається, що його викрили на одержанні частини цієї суми - 15 тисяч доларів.

 
Розкладений на підвіконні хабар

Як повідомлялося, 24 травня детективи НАБУ спільно з СБУ та Спеціальною антикорупційною прокуратурою в рамках цього провадження провели низку обшуків у Дніпрі.

Слідчі дії проходили за місцем роботи та у помешканнях осіб, ймовірно причетних до вчинення злочину. Під час обшуків знайшли і сам хабар.

Українська правда
Теми: хабар суд Дніпро НАБУ
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