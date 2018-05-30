Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Оголосили підозру судді, що за хабар допомагав рейдеру

Середа, 30 травня 2018, 12:58

Правоохоронці 29 травня повідомили про підозру в отриманні хабара судді одного з районних судів Дніпра.

Про це повідомляє прес-служба Національного антикорупційного бюро.

За її даними, посадовець вимагав 30 тисяч доларів "за визнання потерпілим фермерського господарства та за винесення вироку, не пов`язаного з позбавленням волі, у кримінальному провадженні за обвинуваченням особи у рейдерстві та підробці документів".

Зазначається, що його викрили на одержанні частини цієї суми - 15 тисяч доларів.

 
Розкладений на підвіконні хабар

Як повідомлялося, 24 травня детективи НАБУ спільно з СБУ та Спеціальною антикорупційною прокуратурою в рамках цього провадження провели низку обшуків у Дніпрі.

Слідчі дії проходили за місцем роботи та у помешканнях осіб, ймовірно причетних до вчинення злочину. Під час обшуків знайшли і сам хабар.

Українська правда
Теми: хабарсудДніпроНАБУ
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

відеоБайден на зустрічі з Зеленським повідомив про новий пакет військової допомоги на $200 млн

"Київстар" повідомив, коли чекати появи зв'язку і що частково він уже відновлений

відеоУмєров заявив, що звільнення Залужного не планується

Орбан відповів угорцям Закарпаття: пропонує замінник членства в ЄС для України

Шевченка офіційно висунули на заміну Павелку, він збиратиме команду

Уряд погодив призначення 2 голів ОДА

Усі новини...
хабар
ВАКС відмовився відсторонити від посади затриманого на хабарі голову Тернопільської облради − ЦПК
Підозрювану нардепку Марченко виключили з партії "Слуга народу"
"Хабар через паркан": у "Слузі народу" пояснили, як реагуватимуть на справу Марченко
Останні новини
23:23
Будапешт готовий зняти вето на 50 млрд допомоги Україні, якщо ЄС розморозить кошти Угорщини
23:04
Економічні новини 12 грудня: хакерська атака на "Київстар", нова підозра у справі Сенниченка
22:49
Президент Євроради: ЄС хоче прискорити виробництво боєприпасів, для допомоги Україні 
22:28
Зірка, яку погасили. Що сталося з "Київстаром"?
22:04
відеоБайден на зустрічі з Зеленським повідомив про новий пакет військової допомоги на $200 млн
21:51
"Човниковий" рух поїздів між "Теремками" і "Деміївською": у КМДА оприлюднили розклад
21:43
Збоєм у "Київстарі" користуються шахраї – оператор
21:38
На війні в Україні загинув доброволець із Ірландії
21:09
Мінфін залучив понад 5 мільярдів від продажу ОВДП
21:05
В Одесі повідомляють про звуки вибухів, працює ППО
Усі новини...
Реклама: