Оголосили підозру судді, що за хабар допомагав рейдеру
Правоохоронці 29 травня повідомили про підозру в отриманні хабара судді одного з районних судів Дніпра.
Про це повідомляє прес-служба Національного антикорупційного бюро.
За її даними, посадовець вимагав 30 тисяч доларів "за визнання потерпілим фермерського господарства та за винесення вироку, не пов`язаного з позбавленням волі, у кримінальному провадженні за обвинуваченням особи у рейдерстві та підробці документів".
Зазначається, що його викрили на одержанні частини цієї суми - 15 тисяч доларів.
Як повідомлялося, 24 травня детективи НАБУ спільно з СБУ та Спеціальною антикорупційною прокуратурою в рамках цього провадження провели низку обшуків у Дніпрі.
Слідчі дії проходили за місцем роботи та у помешканнях осіб, ймовірно причетних до вчинення злочину. Під час обшуків знайшли і сам хабар.