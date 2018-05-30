Объявили подозрение судье, который за взятку помогал рейдеру

Правоохранители 29 мая сообщили о подозрении в получении взятки судье одного из районных судов Днепра.

Об этом сообщает пресс-служба Национального антикоррупционного бюро.

По ее данным, чиновник требовал 30 тысяч долларов "за признание потерпевшим фермерского хозяйства и за вынесение приговора, не связанного с лишением свободы, в уголовном производстве по обвинению лица в рейдерстве и подделке документов".

Отмечается, что его уличили в получении части этой суммы - 15 тысяч долларов.

Разложенная на подоконнике взятка

Как сообщалось, 24 мая детективы НАБУ совместно с СБУ и Специальной антикоррупционной прокуратурой в рамках этого производства провели ряд обысков в Днепре.

Следственные действия проходили по месту работы и в помещениях лиц, вероятно причастных к совершению преступления. Во время обысков нашли и сам взятку.