У "Нафтогазі" роздадуть $37 млн премій за перемогу над "Газпромом"

Наглядова рада "Нафтогазу України" вирішила роздати співробітникам компанії близько 37 мільйонів доларів у якості премії за перемогу у суді над російським "Газпромом".

Про це повідомляє прес-служба "Нафтогазу".

"Загальний обсяг виплат затверджено на рівні 1% від суми виграшу в арбітражі (4,6 млрд дол. США), він становитиме 46,3 млн дол. США. З цієї суми буде сплачено податок на доходи фізичних осіб та інші збори на суму понад 9 млн дол. США", - розповідають у компанії.

Зазначається, що гроші розподілять між 41 особою, яка "прямо чи опосередковано внесла значний вклад у досягнення цього результату".

"Цей перелік не обмежується топ-менеджментом компанії, а сума премії залежить від особистого вкладу кожного працівника", - додають у прес-службі.

У компанії очікують, що в травні цього року буде виплачено першу частину премій на суму 20,7 мільйона, решта буде виплачуватись протягом 3 років "виключно за умови успішного стягнення з "Газпрому" залишку виграшу".

Як повідомлялося, Стокгольмський арбітраж присудив виплату "Газпромом" "Нафтогазу" штрафу в розмірі 4,7 млрд доларів.

За підсумками двох арбітражних спорів між компаніями на постачання і транзит газу "Газпром" зобов'язаний виплатити НАК 2,56 млрд доларів.

"Газпром" направив до апеляційного суду округу Свеа заяву про повне скасування рішення.



Головний комерційний директор НАК компанії Юрій Вітренко наприкінці березня зазначав, що процес стягнення може тривати до півроку.

Він, зокрема, не виключив можливості арешту газу російської компанії в підземних сховищах Європи або акцій оператора "Північний потік" у швейцарському суді для стягнення боргу.

У Кабміні заявляють, що НАК "Нафтогаз України" вже почав процес стягнення цього боргу.

Детальніше про газову суперечку читайте у матеріалі "Нафтогаз vs Газпром: хто виграв битву під Стокгольмом"