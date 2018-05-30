В "Нафтогазе" раздадут $37 млн премий за победу над "Газпромом"

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Среда, 30 мая 2018, 13:26

Наблюдательный совет "Нафтогаза Украины" решил раздать сотрудникам компании около 37 миллионов долларов в качестве премий за победу в суде над российским "Газпромом".

Об этом сообщает пресс-служба "Нафтогаза".

"Общий объем выплат утвержден на уровне 1% от суммы выигрыша в арбитраже (4,6 млрд долл. США), он составит 46,3 млн долл. США. Из этой суммы будет уплачен налог на доходы физических лиц и другие сборы на сумму более 9 млн долл. США ", - рассказывают в компании.

Дополняется...

Темы: Нефтегаз Газпром суд деньги
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