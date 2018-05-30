В "Нафтогазе" раздадут $37 млн премий за победу над "Газпромом"

Наблюдательный совет "Нафтогаза Украины" решил раздать сотрудникам компании около 37 миллионов долларов в качестве премий за победу в суде над российским "Газпромом".

Об этом сообщает пресс-служба "Нафтогаза".

"Общий объем выплат утвержден на уровне 1% от суммы выигрыша в арбитраже (4,6 млрд долл. США), он составит 46,3 млн долл. США. Из этой суммы будет уплачен налог на доходы физических лиц и другие сборы на сумму более 9 млн долл. США ", - рассказывают в компании.

Отмечается, что деньги распределят между 41 человеком, который "прямо или косвенно внес значительный вклад в достижение этого результата".

"Этот перечень не ограничивается топ-менеджментом компании, а сумма премии зависит от личного вклада каждого работника", - добавляют в пресс-службе.

В компании ожидают, что в мае этого года будет выплачена первая часть премий на сумму 20,7 миллиона, остальные деньги будут выплачиваться в течение 3 лет "исключительно при условии успешного взыскания с "Газпрома" остатка выигрыша".

Как сообщалось, Стокгольмский арбитраж присудил выплату "Газпромом" "Нафтогазу Украины" штрафа в размере 4,7 млрд долларов по транзитному контракту. "Газпром" направил в апелляционный суд округа Свеа заявление о полной отмене решения.

По итогам двух арбитражных споров между компаниями на поставку и транзит газа "Газпром" обязан выплатить НАК 2,56 млрд долларов.

Главный коммерческий директор НАК компании Юрий Витренко в конце марта отмечал, что процесс взыскания может занять до полугода.

Он, в частности, не исключил возможность ареста газа российской компании в подземных хранилищах Европы или акций оператора "Северный поток" в швейцарском суде для взыскания долга.

В Кабмине заявляют, что НАК "Нафтогаз Украины" уже начал процесс взыскания этого долга.

Подробнее о газовом споре читайте в материале "Нафтогаз vs Газпром: кто выиграл битву под Стокгольмом"