Уляна Супрун попросила Елтона Джона заступитися за політв’язнів

Виконувач обов’язків міністра охорони здоров’я Уляна Супрун зустрілася з відомим співаком Елтоном Джоном під час його візиту до України і попросила про допомогу.

"Ми говорили про трансформацію системи охорони здоров’я", – зазначила вона у Facebook.

"Попросила також допомогти на міжнародному рівні відстоювати права українців, які перебувають на окупованих територіях, і вимагати належної медичної допомоги та звільнення бранців Кремля, яких утримують за політичними мотивами", – повідомила керівник МОЗ.





Супрун зазначила, що "зараз ми як ніколи потребуємо підтримки міжнародної спільноти".

"Українці, які живуть на окупованих територіях та перебувають у в’язницях РФ, не мають шансу отримати медичні послуги", – наголосила вона.

За словами Супрун, "на території Криму МОЗ РФ заборонило замісну підтримувальну терапію для пацієнтів, внаслідок чого вони починають знову вживати наркотики, що призводить до передозувань та самогубств".

Керівниця МОЗ також повідомила, що британський рок-музикант "став клієнтом першого в Україні неприбуткового медичного центру "100% життя", який відкрила в Києві пацієнтська організація Мережа ЛЖВ" (людей, які живуть із ВІЛ/СНІД – ред.).



"Центр надаватиме медичну допомогу нової для України якості, як ВІЛ-позитивним пацієнтам, (так і) людям з груп ризику, а також всім іншим киянам", – уточнила Супрун.



За її словами, це інклюзивний простір, де в центрі уваги буде пацієнт.

"Тут працюють лікарі сімейної практики, тож можна підписати декларацію зі своїм сімейним лікарем. Також є вузькі спеціалісти й можливість здати різні категорії аналізів", – додала Супрун.