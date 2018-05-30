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Ульяна Супрун попросила Элтона Джона вступиться за политзаключенных

Среда, 30 мая 2018, 13:59

Исполняющая обязанности министра здравоохранения Ульяна Супрун встретилась с известными певцом Элтоном Джоном во время его визита в Украину и попросила о помощи.

"Мы говорили о трансформации системы здравоохранения", – отметила она в Facebook.

"Попросила также помочь на международном уровне отстаивать права украинцев, находящихся на оккупированных территориях, и требовать надлежащей медицинской помощи и освобождения пленников Кремля, содержащихся по политическим мотивам", – сообщила руководитель Минздрава.



Супрун отметила, что "сейчас мы как никогда нуждаемся в поддержке международного сообщества".

"Украинцы, которые живут на оккупированных территориях и находятся в тюрьмах РФ, не имеют шанса получить медицинские услуги", – отметила она.

По словам Супрун, "на территории Крыма МОЗ РФ запретило заместительную поддерживающую терапию для пациентов, в результате чего они начинают снова употреблять наркотики, что приводит к передозировкам и самоубийствам".

Руководитель Минздрава также сообщила, что британский рок-музыкант "стал клиентом первого в Украине некоммерческого медицинского центра "100% жизни", который открыла в Киеве пациентская организация Сеть ЛЖВ" (людей, живущих с ВИЧ / СПИД – ред.).

"Центр будет оказывать медицинскую помощь нового для Украины качества как ВИЧ-позитивным пациентам, (так и) людям из групп риска, а также всем другим киевлянам", – уточнила Супрун.

По ее словам, это инклюзивное пространство, где в центре внимания будет пациент.

"Здесь работают врачи семейной практики, поэтому можно подписать декларацию со своим семейным врачом. Также есть узкие специалисты и возможность сдать разной категории анализы", – добавила Супрун.

Темы: СупрунполитзаключенныездоровьеМинздрав
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