В Чернівецькій області заради субсидії жителі приховали доходи – прокуратура

Жителі Чернівецької області заради субсидії приховали реальні доходи та витрати і вказали недостовірну інформацію в деклараціях про доходи.

Про це повідомили в прокуратурі області.

Так, 57-річний житель смт. Кельменці, щоб призначити собі субсидію, не вказав суму покупки житлового будинку (80 тисяч гривень) і земельної ділянки (20 тисяч гривень).

Зазначається, що через це з бюджету йому виплатили 8 тисяч гривень з грудня 2015 по квітень 2016 років.

В такий же спосіб вчинив і 66-річний житель села Іванівці Кельменецького району.

"Звернувшись про нарахування субсидії на житлово-комунальні послуги, чоловік не вказав про наявність транспортного засобу марки "Мерседес Віто" вартістю більше 130 тисяч гривень", - додали у прокуратурі.

У зв'язку з цим чоловіку з жовтня 2015 по квітень 2017 року виплатили субсидій на понад 27 тисяч гривень.

24 травня за вказаними фактами були внесені відомості до ЄРДР за ч. 1 ч. 4 ст. 358 (підроблення документів, печаток, штампів та бланків, їх збут, використання підроблених документів); ч. 1 ст. 190 (шахрайство) КК України.

За даними Держстату середній розмір призначеної субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг на одне домогосподарство в квітні 2018 року зменшився на 59% в порівнянні з квітнем минулого року.

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