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В Черновицкой области ради субсидии жители скрыли доходы – прокуратура

Среда, 30 мая 2018, 15:55

Жители Черновицкой области ради субсидии скрыли реальные доходы и расходы и указали недостоверную информацию в декларациях.

Об этом сообщили в прокуратуре области.

Так, 57-летний житель пгт Кельменцы, чтобы назначить себе субсидию, не указал сумму покупки жилого дома (80 тысяч гривен) и земельного участка (20 тысяч гривен).

Отмечается, что из-за этого из бюджета ему выплатили 8 тысяч гривен с декабря 2015 по апрель 2016 годы.

Таким же образом поступил и 66-летний житель села Ивановцы Кельменецкого района.

"Обратившись о начислении субсидии на жилищно-коммунальные услуги, мужчина не указал наличия  транспортного средства марки "Мерседес Вито" стоимостью более 130 тысяч гривен", - добавили в прокуратуре.

В связи с этим мужчине с октября 2015 по апрель 2017 года выплатили субсидий более чем 27 тысяч гривен.

24 мая указанные факты были внесены сведения в ЕРДР по ч. 1 ч. 4 ст. 358 (подделка документов, печатей, штампов и бланков, их сбыт, использование поддельных документов); ч. 1 ст. 190 (мошенничество) УК Украины.

По данным Госстата средний размер назначенной субсидии для возмещения расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг на одно домохозяйство в апреле 2018 уменьшился на 59% по сравнению с апрелем прошлого года.

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Украинская правда
Темы: субсидииЧерновицкая областьпрокуратура
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