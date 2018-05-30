Фігуранту "справи Веджіє Кашки" пред’явили нове обвинувачення

Фігуранту "справи Веджіє Кашки" Асану Чапуху пред'явили нове обвинувачення - у зберіганні зброї і боєприпасів.

Про це повідомив адвокат Айдер Азаматов у Facebook.

"У вівторок 29.05.18 р. був у СІЗО у Чапух Асана аг'а у зв'язку з проведенням слідчих дій. Слідчий пред'явив Асану Енверовичу обвинувачення за ч.1, ст.222 КК РФ (зберігання зброї і боєприпасів), тим самим доповнив вже раніше пред'явлене обвинувачення за ст.163 КК РФ(вимагання)", - розповів захисник.

Він додав, що Чапух обурився через те, що "розслідування справи" не просувається, а російські силовики не роблять нічого для просування слідства.

"Асан аг'а сказав слідчому і мені, що його та інших тримають просто так, а в кінці розмови попередив, що якщо йому не змінять запобіжний захід на інший не пов'язаний з позбавленням волі до п'ятниці, тобто до 1 червня 2018 року - він оголосить голодування", - зазначив адвокат.

23 листопада 2017 року в різних районах Криму відбулися обшуки в будинках кримських татар і затримання активістів національного руху за нібито "вимагання в особливо великому розмірі" у громадянина Туреччини.

Серед затриманих Бекір Дегерменджі, Куртсеїт Абдуллаєв, Асан Чапух, Руслан Трубач і Кязім Аметов. Їм інкримінують вимагання, вчинене групою осіб (ч. 2 ст. 163 Кримінального кодексу).

Після затримань кримських татар померла ветеран кримськотатарського національного руху Веджіє Кашка.

Їй стало погано під час затримання кримськотатарських активістів, які нібито вимагали гроші в турка.

В МЗС України заявили, що вимагають від РФ припинити знищення корінного народу Криму.

Веджіє Кашка – ветеран кримськотатарського національного руху.



Вона народилася в 1934 році в селі Ускут (нині Привітне), неподалік від Алушти. Після депортації кримськотатарського народу в 1944 році Веджіє Кашка проживала з сім'єю в Узбекистані. У 50-і роки разом зі своїм чоловіком Бекіром вона приєдналася до національного руху кримських татар.