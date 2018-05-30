Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Фигуранту "дела Веджие Кашки" предъявили новое обвинение

Среда, 30 мая 2018, 23:23

Фигуранту "дела Веджие Кашки" Асану Чапуху предъявили новое обвинение - в хранении оружия и боеприпасов.

Об этом сообщил адвокат Айдер Азаматов в Facebook.

"Во вторник 29.05.18г. Был в Сизо у Чапух Асана агъа в связи с проведением следственных действий. Следователь предъявил Асану Энверовичу обвинение по ч.1, ст.222 УКРФ- (хранение оружия и боеприпасов) тем самым дополнил уже ранее предъявленное обвинение по ст.163 УК РФ (вымогательство)", - рассказал защитник.

Он добавил, что Чапух возмутился из-за того, что "расследование дела" не продвигается, а российские силовики не делают ничего для продвижения следствия.

"Асан агъа сказал следователю и мне, что его и остальных держат просто так, а в конце разговора предупредил, что если ему не изменят меру пресечения на иную другую не связанную с лишением свободы до пятницы , т.е. До 1 июня 2018 года- он объявит голодовку.", - отметил адвокат.

23 ноября 2017 года в различных районах Крыма прошли обыски в домах крымских татар и задержания активистов национального движения за якобы "вымогательство в особо крупном размере" у гражданина Турции.

Среди задержанных Бекир Дегерменджи, Куртсеит Абдуллаев, Асан Чапух, Руслан Трубач и Кязим Аметов. 

Им инкриминируют вымогательство, совершенное группой лиц (ч. 2 ст. 163 Уголовного кодекса).

После задержаний крымских татар скончалась ветеран крымскотатарского национального движения Веджие Кашка.

Ей стало плохо во время задержания крымскотатарских активистов, которые якобы требовали деньги у турка.

В МИД Украины заявили, что требуют от РФ прекратить уничтожение коренного народа Крыма.

Веджие Кашка – ветеран крымскотатарского национального движения.

Она родилась в 1934 году в селе Ускут (ныне Приветное), неподалеку от Алушты. После депортации крымскотатарского народа в 1944 году Веджие Кашка проживала с семьей в Узбекистане. В 50-е годы вместе со своим мужем Бекиром, она присоединилась к национальному движению крымских татар.

Украинская правда
Темы: Крыманнексиякрымские татары
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

"Схемы": у главы ВККС нет российского паспорта, а обнародованный номер - компоновка из цифр советского  

Теща президента "Энергоатома" Котина приобрела дом за 7 млн во время войны – "Схемы"

Фильм "20 дней в Мариуполе" Мстислава Чернова вошел в шортлист премии "Оскар"

фотоСтрелком в Праге оказался студент, который, вероятно, покончил с собой

Зеленский отреагировал на стрельбу в Праге, в которой погибли более 15 человек

фотоЭкс-прокурора, который устроил лакшери-свадьбу с экс-сотрудницей ГБР, объявили в розыск

Все новости...
Крым
Археологи оккупантов ищут "доказательства" принадлежности Херсонеса к России – ЦНС
Путину доложили о пожаре на полигоне в Крыму
На военном полигоне в Крыму уже несколько часов продолжается детонация
Последние новости
07:53
Украина и Германия провели новый раунд консультаций о "гарантиях безопасности"
07:46
Атака "Шахедов": в Киевской области обломки повредили частные дома
07:33
Умеров и глава Пентагона обсудили приоритеты помощи в сфере безопасности
06:53
Россияне формируют "добробат" "Донецк" из жителей Краснодарского края – Сопротивление
06:07
Израиль разрушил сеть туннелей ХАМАСа в Газе
05:31
ФотоРазрушения в многоэтажке Киева вызвал российский дрон, два человека ранены – КГВА 
04:57
В случае остановки западной помощи Украина потеряет способность сдерживать РФ – ISW
04:01
ISW зафиксировал, что российские войска продвинулись на северо-западном фланге Авдеевки
03:18
США ускорят продажу самолетов F-16 Тайваню
02:33
"Схемы": у главы ВККС нет российского паспорта, а обнародованный номер - компоновка из цифр советского  
Все новости...
Реклама: