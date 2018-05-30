Фигуранту "дела Веджие Кашки" предъявили новое обвинение

Фигуранту "дела Веджие Кашки" Асану Чапуху предъявили новое обвинение - в хранении оружия и боеприпасов.

Об этом сообщил адвокат Айдер Азаматов в Facebook.

"Во вторник 29.05.18г. Был в Сизо у Чапух Асана агъа в связи с проведением следственных действий. Следователь предъявил Асану Энверовичу обвинение по ч.1, ст.222 УКРФ- (хранение оружия и боеприпасов) тем самым дополнил уже ранее предъявленное обвинение по ст.163 УК РФ (вымогательство)", - рассказал защитник.

Он добавил, что Чапух возмутился из-за того, что "расследование дела" не продвигается, а российские силовики не делают ничего для продвижения следствия.

"Асан агъа сказал следователю и мне, что его и остальных держат просто так, а в конце разговора предупредил, что если ему не изменят меру пресечения на иную другую не связанную с лишением свободы до пятницы , т.е. До 1 июня 2018 года- он объявит голодовку.", - отметил адвокат.

23 ноября 2017 года в различных районах Крыма прошли обыски в домах крымских татар и задержания активистов национального движения за якобы "вымогательство в особо крупном размере" у гражданина Турции.

Среди задержанных Бекир Дегерменджи, Куртсеит Абдуллаев, Асан Чапух, Руслан Трубач и Кязим Аметов.

Им инкриминируют вымогательство, совершенное группой лиц (ч. 2 ст. 163 Уголовного кодекса).

После задержаний крымских татар скончалась ветеран крымскотатарского национального движения Веджие Кашка.

Ей стало плохо во время задержания крымскотатарских активистов, которые якобы требовали деньги у турка.

В МИД Украины заявили, что требуют от РФ прекратить уничтожение коренного народа Крыма.

Веджие Кашка – ветеран крымскотатарского национального движения.

Она родилась в 1934 году в селе Ускут (ныне Приветное), неподалеку от Алушты. После депортации крымскотатарского народа в 1944 году Веджие Кашка проживала с семьей в Узбекистане. В 50-е годы вместе со своим мужем Бекиром, она присоединилась к национальному движению крымских татар.