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У ФРН невідомий з ножем влаштував різанину у потязі, 2 поранених

Четвер, 31 травня 2018, 02:38

У Німеччині в потязі, який йшов з Кельна на північ країни, чоловік напав з ножем на пасажира - постраждалий отримав серйозні ножові поранення, також поранена поліцейська. Нападника застрелили.

Про це повідомляє DW.

Коли представники влади підійшли до чоловіка, який перебував у вагоні, він напав на одного з правоохоронців. Жінка-поліцейська отримала поранення, але вистрілила в озброєного чоловіка. Після цього інший поліцейський застрелив підозрюваного.

Як додає Bild, на одній із залізничних станцій поліція, вже попереджена, чекала на прибуття потяга. Місце очепили правоохоронці та медики, людей евакуювали. Причини інциденту будуть з’ясовувати.

Поліція не пов'язує напад з терористичною атакою.

Як повідомлялось, 29 травня у бельгійському Льєжі Бенжамін Герман вбив двох жінок-поліцейських та молодого хлопця. Напередодні злочину його відпустили на 36 годин із в’язниці.

Герман з 2003 року мав декілька тюремних термінів за пограбування, правопорушення з наркотиками, напад, вандалізм та підпал.

У понеділок, 28 травня, він отримав 36-годинну відпустку в рамках підготовки до його остаточного звільнення в 2020 році.

У вівторок його застрелила поліція після того, як він вбив двох жінок-поліцейських та випадкового перехожого у центрі Льєжа. Пізніше стало відомо, що в понеділок ввечері він також убив свого знайомого в комуні Марш-ан-Фамен.

Відповідальність за напад взяло на себе угруповання "Ісламська держава".

Після нападу у Льєжі  влада Бельгії заговорила про скасування норми, яка дозволяє в'язням тимчасову відпустку в рамках підготовки до остаточного звільнення.

Теми: Німеччина
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