В ФРГ неизвестный с ножом устроил резню в поезде, 2 раненых
В Германии в поезде, который шел из Кельна на север страны, мужчина напал с ножом на пассажира - пострадавший получил серьезные ножевые ранения, также ранена полицейская. Нападавшего застрелили.
Об этом сообщает DW.
Когда представители власти подошли к мужчине, который находился в вагоне, он напал на одного из правоохранителей. Женщина-полицейская получила ранения, но выстрелила в вооруженного мужчину. После этого другой полицейский застрелил подозреваемого.
Как добавляет Bild, на одной из железнодорожных станций полиция, уже предупреждена, ждала прибытия поезда. Место оцепили правоохранители и медики, людей эвакуировали. Причины инцидента будут выяснять.
Полиция не связывает нападение с террористической атакой.
Как сообщалось, 29 мая в бельгийсокм Льеже Бенжамина Герман убил двух женщин-полицейских и молодого парня. Накануне преступления его отпустили на 36 часов из тюрьмы.
Герман с 2003 года имел несколько тюремных сроков за грабежи, правонарушения с наркотиками, нападения, вандализм и поджог.
В понедельник, 28 мая, он получил 36-часовой отпуск в рамках подготовки к его окончательному освобождению в 2020 году.
Во вторник его застрелила полиция после того, как он убил двух женщин-полицейских и случайного прохожего в центре Льежа. Позже стало известно, что в понедельник вечером он также убил своего знакомого в коммуне Марш-ан-Фамен.
Ответественность за нападение взяла на себя группировка "Исламское государство".
После нападения в Льеже власти Бельгии заговорили об отмене нормы, которая позволяет заключенным временный отпуск в рамках подготовки к окончательному освобождению.