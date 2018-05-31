В ФРГ неизвестный с ножом устроил резню в поезде, 2 раненых

В Германии в поезде, который шел из Кельна на север страны, мужчина напал с ножом на пассажира - пострадавший получил серьезные ножевые ранения, также ранена полицейская. Нападавшего застрелили.

Об этом сообщает DW.

Когда представители власти подошли к мужчине, который находился в вагоне, он напал на одного из правоохранителей. Женщина-полицейская получила ранения, но выстрелила в вооруженного мужчину. После этого другой полицейский застрелил подозреваемого.

Как добавляет Bild, на одной из железнодорожных станций полиция, уже предупреждена, ждала прибытия поезда. Место оцепили правоохранители и медики, людей эвакуировали. Причины инцидента будут выяснять.

Полиция не связывает нападение с террористической атакой.

Как сообщалось, 29 мая в бельгийсокм Льеже Бенжамина Герман убил двух женщин-полицейских и молодого парня. Накануне преступления его отпустили на 36 часов из тюрьмы.

Герман с 2003 года имел несколько тюремных сроков за грабежи, правонарушения с наркотиками, нападения, вандализм и поджог.

В понедельник, 28 мая, он получил 36-часовой отпуск в рамках подготовки к его окончательному освобождению в 2020 году.

Во вторник его застрелила полиция после того, как он убил двух женщин-полицейских и случайного прохожего в центре Льежа. Позже стало известно, что в понедельник вечером он также убил своего знакомого в коммуне Марш-ан-Фамен.

Ответественность за нападение взяла на себя группировка "Исламское государство".

После нападения в Льеже власти Бельгии заговорили об отмене нормы, которая позволяет заключенным временный отпуск в рамках подготовки к окончательному освобождению.