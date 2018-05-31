ООС: Бойовики застосували міномети і артилерію, 2 поранених

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Четвер, 31 травня 2018, 07:30

Минулої доби бойовики 28 разів порушили режим припинення вогню, з них 9 разів – із застосуванням важкого озброєння – 122-мм артилерійських систем, 120 та 82-мм мінометів.

Про це повідомляє прес-центр Операції об'єднаних сил станом на 7:00 31 травня.

Наголошується, що ситуація в районі проведення ООС залишалася складною, бойові дії тривали на всіх напрямках.

"На Луганщині найбільш напруженою була обстановка в районі населених пунктів Кримське та Новотошківське. На Донецькому напрямку активні оборонні дії підрозділи Об’єднаних сил вели в районах населених пунктів Зайцеве та Новотроїцьке.

Адекватну відповідь ворог отримав також на Маріупольському напрямку поблизу населених пунктів Чермалик і Гнутове", - йдеться у звіті.

Під час бойових дій двоє українських військових отримали поранення - їх евакуювали до шпиталю, їхньому життю нічого не загрожує.

За даними розвідки, минулої доби знищено двох та поранено чотирьох бойовиків.

"Упродовж ночі поточної доби, 31 травня, інтенсивність бойових дій зменшилась. Тривали бої із застосуванням лише стрілецької зброї. Станом на 7:00 ранку втрат немає", - заявили у прес-центрі.

Теми: ООС бойові дії
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