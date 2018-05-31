ООС: Боевики применили минометы и артиллерию, 2 раненых

267 просмотров
Четверг, 31 мая 2018, 07:30

За прошедшие сутки боевики 28 раз нарушили режим прекращения огня, из них 9 раз - с применением тяжелого вооружения - 122-мм артиллерийских систем, 120 и 82-мм минометов.

Об этом сообщает пресс-центр Операции объединенных сил по состоянию на 7:00 31 мая.

Подчеркивается, что ситуация в районе проведения ООС оставалась сложной, боевые действия продолжались на всех направлениях.

"На Луганщине наиболее напряженной была обстановка в районе населенных пунктов Крымское и Новотошковское. На Донецком направлении активные оборонительные действия подразделения Объединенных сил вели в районах населенных пунктов Зайцево и Новотроицкое.

Адекватный ответ враг получил также на Мариупольском направлении возле населенных пунктов Чермалык и Гнутово", - говорится в отчете.

Во время боевых действий двое украинских военных получили ранения - их эвакуировали в госпиталь, их жизни ничего не угрожает.

По данным разведки, за минувшие сутки уничтожены 2 и ранены 4 боевиков.

"В течение ночи текущих суток, 31 мая, интенсивность боевых действий уменьшилось. Продолжались бои с применением только стрелкового оружия. По состоянию на 7:00 утра потерь нет", - заявили в пресс-центре.

Темы: ООС боевые действия
powered by lun.ua
По теме
Сутки в ООС: Оккупанты провели 36 обстрелов и понесли потери 30 мая 2018, 07:52
Боевики на Донбассе открыли огонь по представителям ОБСЕ 29 мая 2018, 13:58
ООС: Боевики совершили 37 обстрелов и 3 теракта, есть раненые 29 мая 2018, 08:00
Все новости
Главные новости
ООС: Боевики применили минометы и артиллерию, 2 раненых
Завершилось голосование за участников Совета общественного контроля при НАБУ
На Донбассе возле патруля ОБСЕ прогремел взрыв
НБУ и "Приватбанк" окончательно проиграли дело ФК "Динамо" Суркиса
Все новости
Made in Ukraine

Украинская мебель получила награду на выставке в Канаде

Опыт

История жительницы "красной зоны" под Донецком