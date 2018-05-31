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ООС: Боевики применили минометы и артиллерию, 2 раненых

Четверг, 31 мая 2018, 07:30
ООС: Боевики применили минометы и артиллерию, 2 раненых

За прошедшие сутки боевики 28 раз нарушили режим прекращения огня, из них 9 раз - с применением тяжелого вооружения - 122-мм артиллерийских систем, 120 и 82-мм минометов.

Об этом сообщает пресс-центр Операции объединенных сил по состоянию на 7:00 31 мая.

Подчеркивается, что ситуация в районе проведения ООС оставалась сложной, боевые действия продолжались на всех направлениях.

"На Луганщине наиболее напряженной была обстановка в районе населенных пунктов Крымское и Новотошковское. На Донецком направлении активные оборонительные действия подразделения Объединенных сил вели в районах населенных пунктов Зайцево и Новотроицкое.

Адекватный ответ враг получил также на Мариупольском направлении возле населенных пунктов Чермалык и Гнутово", - говорится в отчете.

Во время боевых действий двое украинских военных получили ранения - их эвакуировали в госпиталь, их жизни ничего не угрожает.

По данным разведки, за минувшие сутки уничтожены 2 и ранены 4 боевиков.

"В течение ночи текущих суток, 31 мая, интенсивность боевых действий уменьшилось. Продолжались бои с применением только стрелкового оружия. По состоянию на 7:00 утра потерь нет", - заявили в пресс-центре.

Темы: ООСбоевые действия
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