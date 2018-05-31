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Держсекретар США особисто просив Сійярто підтримати Україну в НАТО

Четвер, 31 травня 2018, 08:38

Державний секретар Сполучених Штатів Америки Майк Помпео на зустрічі із своїм угорським колегою Петером Сійярто пояснив йому важливість підтримки взаємодії України з НАТО на тлі російської агресії.

Про це йдеться у заяві речниці Державного департаменту США Хезер Науерт за підсумками зустрічі Помпео та Сійярто у Вашингтоні, повідомляє "Європейська правда".

Під час зустрічі дипломати обговорили напрямки, які мають спільний інтерес для двох країн.

Помпео, зокрема, порушив тему взаємин України та НАТО, які Угорщина блокує через освітній закон.

"Секретар відзначив термінову потребу допомогти Україні у зв'язку з російською агресією, включаючи важливість сприяння та підтримки співпраці України з НАТО і потребу протидії російському зловмисному впливу в Центральній Європі", - йдеться у повідомленні.

Минулого тижня Сійярто зустрівся з помічником держсекретаря США з питань європейської та євразійської політики Уессом Мітчеллом. Саме після цієї зустрічі угорський міністр анонсував зустріч з головою українського МЗС Павлом Клімкіним.

Згодом стало відомо, що Угорщина пішла на поступки і погодилася на переговори щодо закону про мову освіти після тривалого часу відмов пропозицій української сторони.

Угорщина запропонувала Україні створити міжурядову робочу групу, якій буде доручено стежити за виконанням висновку Венеціанської комісії щодо "мовної статті" українського закону "Про освіту".

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Теми: УгорщинаСШАНАТОУкраїна
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