На Донбасі змінять час роботи КПВВ

З 1 червня контрольні пункти в'їзду та виїзду на лінії зіткнення в районі проведення операції Об'єднаних сил працюватимуть з шостої ранку до восьмої години вечора.

Про це у Facebook повідомила прес-секретар Донецького прикордонного загону Валерія Карпиленко.

За її словами, час роботи КПВВ продовжили через збільшення тривалості світлового дня.

"Також наголошуємо - не слід забувати про провокативні дії НЗФ (незаконних збройних формувань - ред.) під час пропуску, які мають місце та намагатися виїжджати заздалегідь, а не під саме закриття пропускних пунктів", - нагадала вона.

Карпиленко зазначила, що прикордонники зі складу Об'єднаних сил продовжать робити все, що від них залежить, аби забезпечити безпеку цивільного населення.