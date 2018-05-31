На Донбассе изменят время работы КПВВ

С 1 июня контрольные пункты въезда и выезда на линии соприкосновения в районе проведения операции Объединенных сил будут работать с шести утра до восьми часов вечера.

Об этом в Facebook сообщила пресс-секретарь Донецкого пограничного отряда Валерия Карпиленко.

По ее словам, время работы КПВВ продлили из-за увеличения продолжительности светового дня.

"Также отмечаем - не следует забывать о провокационных действиях НВФ (незаконных вооруженных формирований - ред.) во время пропуска, которые имеют место и пытаться выезжать заранее, а не под самое закрытие пропускных пунктов", - напомнила она.

Карпиленко отметила, что пограничники из состава Объединенных сил продолжат делать все от них зависящее, чтобы обеспечить безопасность гражданского населения.