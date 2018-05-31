На Донбассе изменят время работы КПВВ
С 1 июня контрольные пункты въезда и выезда на линии соприкосновения в районе проведения операции Объединенных сил будут работать с шести утра до восьми часов вечера.
Об этом в Facebook сообщила пресс-секретарь Донецкого пограничного отряда Валерия Карпиленко.
По ее словам, время работы КПВВ продлили из-за увеличения продолжительности светового дня.
"Также отмечаем - не следует забывать о провокационных действиях НВФ (незаконных вооруженных формирований - ред.) во время пропуска, которые имеют место и пытаться выезжать заранее, а не под самое закрытие пропускных пунктов", - напомнила она.
Карпиленко отметила, что пограничники из состава Объединенных сил продолжат делать все от них зависящее, чтобы обеспечить безопасность гражданского населения.