Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

На Донбассе изменят время работы КПВВ

Четверг, 31 мая 2018, 11:04

С 1 июня контрольные пункты въезда и выезда на линии соприкосновения в районе проведения операции Объединенных сил будут работать с шести утра до восьми часов вечера.

Об этом в Facebook сообщила пресс-секретарь Донецкого пограничного отряда Валерия Карпиленко.

По ее словам, время работы КПВВ продлили из-за увеличения продолжительности светового дня.

"Также отмечаем - не следует забывать о провокационных действиях НВФ (незаконных вооруженных формирований - ред.) во время пропуска, которые имеют место и пытаться выезжать заранее, а не под самое закрытие пропускных пунктов", - напомнила она.

Карпиленко отметила, что пограничники из состава Объединенных сил продолжат делать все от них зависящее, чтобы обеспечить безопасность гражданского населения.

Украинская правда
Темы: ДонбассООСПограничная служба
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

"Схемы": у главы ВККС нет российского паспорта, а обнародованный номер - компоновка из цифр советского  

Теща президента "Энергоатома" Котина приобрела дом за 7 млн во время войны – "Схемы"

Фильм "20 дней в Мариуполе" Мстислава Чернова вошел в шортлист премии "Оскар"

фотоСтрелком в Праге оказался студент, который, вероятно, покончил с собой

Зеленский отреагировал на стрельбу в Праге, в которой погибли более 15 человек

фотоЭкс-прокурора, который устроил лакшери-свадьбу с экс-сотрудницей ГБР, объявили в розыск

Все новости...
Донбасс
Сырский: На Бахмутском направлении вернули ранее оккупированные территории
Оккупанты сообщили о "прилетах" по администрации Волновахи
На двух крупных восточных направлениях оккупанты собрали более 180 тысяч войск – Череватый
Последние новости
07:53
Украина и Германия провели новый раунд консультаций о "гарантиях безопасности"
07:46
Атака "Шахедов": в Киевской области обломки повредили частные дома
07:33
Умеров и глава Пентагона обсудили приоритеты помощи в сфере безопасности
06:53
Россияне формируют "добробат" "Донецк" из жителей Краснодарского края – Сопротивление
06:07
Израиль разрушил сеть туннелей ХАМАСа в Газе
05:31
ФотоРазрушения в многоэтажке Киева вызвал российский дрон, два человека ранены – КГВА 
04:57
В случае остановки западной помощи Украина потеряет способность сдерживать РФ – ISW
04:01
ISW зафиксировал, что российские войска продвинулись на северо-западном фланге Авдеевки
03:18
США ускорят продажу самолетов F-16 Тайваню
02:33
"Схемы": у главы ВККС нет российского паспорта, а обнародованный номер - компоновка из цифр советского  
Все новости...
Реклама: