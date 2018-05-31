Путін тасує кадри у Кремлі, Суркова може посунути з теми України – ЗМІ

Російський президент Володимир Путін уже цього тижня може підписати укази, які визначать склад керівництва його адміністрації.



Джерела видання "Коммерсант" стверджують, що основний кістяк збережеться, але будуть і нові призначення.



За інформацією кількох джерел "Ъ" у держструктурах, свої посади збережуть голова АП Антон Вайн і його перші заступники Олексій Громов та Сергій Кирієнко.



Але кадрові маневри можуть торкнутися деяких помічників і радників Путіна.



Співрозмовники видання припускають, що у відставку підуть радник з економічних питань Сергій Глазьєв, помічник Юрій Ушаков (міжнародна співпраця), а також Владислав Сурков (співпраця з СНД, Абхазією і Південною Осетією, а також "кураторство України").



Радник президента з економічних питань навряд чи буде затребуваний, вважає високопоставлений співрозмовник в апараті уряду. Глазьєв коментувати це не став.



За даними "Ъ", куратором міжнародних питань замість Ушакова стане нинішній посол РФ у Китаї Андрій Денисов, а на місце Суркова претендує повноважний представник президента в Приволзькому федеральному окрузі РФ Михайло Бабич.

Втім, за словами джерела, на посаду куратора України можуть призначити і силовика – але це може означати, що "на українському напрямку все погано".



РБК 11 травня повідомляв про майбутню відставку Суркова: нібито в його команди був конфлікт із силовиками, які відповідали й за контррозвідку на окупованій частині Донбасу.



Один зі співрозмовників "Ъ", близьких до управління президента з соціально-економічної співпраці з державами СНД, Абхазією і Південною Осетією (його очолює давній соратник Суркова Олег Говорун), стверджує, що "з початку цього року Сурков практично відійшов від справ на цьому напрямку ".



Чи залишить він свою посаду, говорити передчасно, але частково визнаними республіками Кавказу вже фактично займається нова команда, наголосив він.



Міністерство у справах Північного Кавказу в травні очолив Сергій Чеботарьов, із 2004 року працював у структурі АП.



За одним із сценаріїв, екс-спікер Держдуми Борис Гризлов, який представляє Росію в тристоронній контактній групі з урегулювання ситуації на сході України, може перейти на пост повпреда президента в Центральному федеральному окрузі (ЦФО).



В оточенні Гризлова не чули про таку пропозицію і вважають контактну групу "пріоритетним напрямком". Не знають про таку ідею ні в МЗС РФ, ні в ЦФО.



Раніше "Ведомости" називали кандидатами на повпреда у ЦФО голову управління внутрішньої політики президента РФ Андрія Ярина і екс-міністра будівництва і ЖКГ Михайла Меня.