Путин тасует кадры в Кремле, Суркова может подвинуть с темы Украины – СМИ

Российский президент Владимир Путин уже на этой неделе может подписать указы, определяющие состав руководства его администрации.

Источники издания "Коммерсант" утверждают, что основной костяк сохранится, но будут и новые назначения.

По информации нескольких источников "Ъ" в госструктурах, свои посты сохранят глава АП Антон Вайно и его первые заместители Алексей Громов и Сергей Кириенко.

Но кадровые маневры могут затронуть некоторых помощников и советников Путина.

Собеседники издания предполагают, что в отставку уйдут советник по экономическим вопросам Сергей Глазьев, помощник Юрий Ушаков (международное сотрудничество), а также Владислав Сурков (сотрудничество с СНГ, Абхазией и Южной Осетией, а также "кураторство Украины").

Советник президента по экономическим вопросам едва ли будет востребован, считает высокопоставленный собеседник в аппарате правительства. Глазьев комментировать это не стал.

По сведениям "Ъ", куратором международных вопросов вместо Ушакова станет нынешний посол РФ в Китае Андрей Денисов, а на место Суркова претендует полномочный представитель президента в Приволжском федеральном округе РФ Михаил Бабич.

Впрочем, по словам источника, на пост куратора Украины могут назначить и силовика – но это может означать, что "на украинском направлении все плохо".

РБК 11 мая сообщал о предстоящей отставке Суркова: якобы у его команды был конфликт с силовиками, в том числе отвечавшими за контрразведку на оккупированной части Донбасса.

Один из собеседников "Ъ", близких к управлению президента по социально-экономическому сотрудничеству с государствами СНГ, Абхазией и Южной Осетией (его возглавляет давний соратник Суркова Олег Говорун), утверждает, что "с начала этого года Сурков практически отошел от дел на этом направлении".

Оставит ли он свой пост, говорить преждевременно, но частично признанными республиками на Кавказе уже фактически занимается новая команда, подчеркивает он.

Министерство по делам Северного Кавказа в мае возглавил Сергей Чеботарев, с 2004 года работавший в структуре АП.

По одному из сценариев, экс-спикер Госдумы Борис Грызлов, представляющий Россию в трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на востоке Украины, может перейти на пост полпреда президента в Центральном федеральном округе (ЦФО).

В окружении Грызлова не слышали о таком предложении и считают контактную группу "приоритетным направлением". Не знают о такой идее ни в МИД РФ, ни в ЦФО.

Ранее "Ведомости" называли кандидатами на полпреда в ЦФО главу управления внутренней политики президента РФ Андрея Ярина и экс-министра строительства и ЖКХ Михаила Меня.