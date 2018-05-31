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Офіційні зарплати гравців "Динамо" менші за $1 тисячу на місяць

Четвер, 31 травня 2018, 12:31
Офіційні зарплати гравців Динамо менші за $1 тисячу на місяць

Гравці київського "Динамо" отримують доволі низьку офіційну зарплату в команді.

Про це стало відомо із зарплатної відомості столичного клубу, що потрапила до "Української правди".

Згідно документу, найбільш оплачуваними гравцями столичного клубу станом на січень 2018 року були Олег Гусєв, Денис Гармаш та Євген Хачеріді. Їх зарплата складала 20 тисяч 204 гривні.

За неофіційною інформацією УП, в останній рік зарплата Гусєва в київській команді була на рівні 50 тисяч доларів на місяць.

Нинішній капітан "Динамо" Віктор Циганков отримує в команді трохи більше 19 тисяч гривень на місяць. Сергій Сидорчук має зарплату в трохи більше, ніж 20 тисяч гривень на місяць.

За інформацією джерел, у того ж Сидорчука зарплата "в конверті" на рівні 1 млн євро на рік. Тобто, більше 80 тисяч євро на місяць.

Головний тренер київського "Динамо" Олександр Хацкевич, згідно відомості, за свою роботу отримує грошову нагороду у 18 тисяч гривень на місяць. А найбільше серед тренерського штабу отримує зарплату тренер воротарів Михайло Михайлов, в якого більше 22 тисяч на місяць.

Серед легіонерів найбільшу зарплату має Дьємерсі Мбокані в розмірі 20 191 гривня на місяць. В інших закордонних гравців "Динамо" від 13 до 19 тисяч гривень на місяць.

Серед керівників "Динамо" найбагатшим за зарплатою є президент Ігор Суркіс, в якого 40 тисяч гривень на місяць заробітку.

Цікаво, що спортивний директор "Динамо" Олексій Михайличенко заробляє лише 10 тисяч гривень. А генеральний директор клубу Реваз Чохонелідзе, що свого часу працював в італійському "Мілані", отримує і того менше - 9 тисяч гривень на місяць.

У 2016 році "Українська правда" писала про зарплати гравців та керівників донецького "Шахтаря".

Українська правда

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Теми: футбол
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