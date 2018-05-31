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Официальные зарплаты игроков "Динамо" меньше $1 тысячи в месяц

Четверг, 31 мая 2018, 12:31
Официальные зарплаты игроков Динамо меньше $1 тысячи в месяц

Игроки киевского "Динамо" получают довольно низкую официальную зарплату в команде.

Об этом стало известно из зарплатной ведомости столичного клуба, которая попала в распоряжение "Украинской правды".

Согласно документу, наиболее оплачиваемыми игроками столичного клуба состоянию на январь 2018 года были Олег Гусев, Денис Гармаш и Евгений Хачериди. Их зарплата составляла 20 тысяч 204 гривни.

В то же время по неофициальной информации УП, в последний год зарплата Гусева в киевской команде была на уровне 50 тысяч долларов в месяц.

Нынешний капитан "Динамо" Виктор Цыганков получает в команде чуть больше 19 тысяч гривен в месяц. Сергей Сидорчук зарабатывает несколько больше 20 тысяч гривен в месяц.

По информации источников, тот же Сидорчук получает зарплату "в конверте" на уровне 1 млн евро в год то есть, более 80 тысяч евро в месяц.


Главный тренер киевского "Динамо" Александр Хацкевич, согласно ведомости, за свою работу получает денежную награду в 18 тысяч гривен в месяц. А больше всего среди тренерского штаба зарплата у тренера вратарей Михаила Михайлова – более 22 тысяч в месяц.

Среди легионеров самую большую зарплату имеет Мбокани в размере 20 191 гривня в месяц. У других иностранных игроков "Динамо" от 13 до 19  тысяч гривен в месяц.

Среди руководителей "Динамо" самым богатым по зарплате является президент Игорь Суркис, у которого 40 тысяч гривен в месяц заработка.

Интересно, что спортивный директор "Динамо" Алексей Михайличенко зарабатывает только 10 тысяч гривен. А генеральный директор клуба Реваз Чохонелидзе, который в свое время работал в итальянском "Милане", получает и того меньше - 9 тысяч гривен в месяц.

В 2016 году "Украинская правда" писала о зарплатах игроков и руководителей донецкого "Шахтера".

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Темы: футбол
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