Тимошенко очолила антирейтинг активності в Раді – КВУ

Лідер фракції "Батьківщина" Юлія Тимошенко очолила рейтинг керівників фракцій, які найменше голосували у Верховній Раді в травні.

Про це свідчить дослідження громадської організації "Комітет виборців України".

За її даними, за місяць Тимошенко взяла участь лише в 1% голосувань. Політик проголосувала 7 разів.

"Серед іншого Юлія Тимошенко не голосувала за закони щодо трансплантація органів людині та вдосконалення діяльності Держбюро розслідувань. Лідер "Батьківщини" була письмово зареєстрована на восьми пленарних засіданнях", - йдеться в повідомленні.

За підрахунками КВУ, друге місце посів співголова фракції "Опозиційний блок" Юрій Бойко. Він взяв участь лише в 6% голосувань. Зокрема, не підтримав у першому читанні законопроект щодо розблокування діяльності Держбюро розслідувань. При цьому Бойко був зареєстрований майже на всіх (11 із 12) засіданнях ВР. Інший співголова ОБ Олександр Вілкул взяв участь у 8% голосувань.

Зазначається, що також низькі показники голосувань в Олега Ляшка. Лідер РПЛ взяв участь в 35% голосувань (166 із 462). Серед іншого політик не голосував за закон щодо трансплантації органів, але підтримав в першому читанні законопроекти щодо заборони пальмової олії та діяльності Держбюро розслідувань. Був зареєстрований на восьми засіданнях.