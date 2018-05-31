Тимошенко возглавила антирейтинг активности в Раде – КИУ

Лидер фракции "Батькивщина" Юлия Тимошенко возглавила рейтинг руководителей фракций, которые меньше всего голосовали в Верховной Раде в мае.

Об этом свидетельствует исследование общественной организации "Комитет избирателей Украины".

По ее данным, за месяц Тимошенко приняла участие лишь в 1% голосований. Политик проголосовала 7 раз.

"Среди прочего Юлия Тимошенко не голосовала за законы по трансплантация органов человеку и совершенствовании деятельности Госбюро расследований. Лидер "Батькивщины" была письменно зарегистрирована на восьми пленарных заседаниях", - говорится в сообщении.

По подсчетам КИУ, второе место занял сопредседатель фракции "Оппозиционный блок" Юрий Бойко. Он принял участие лишь в 6% голосований. В частности, не поддержал в первом чтении законопроект о разблокировании деятельности Госбюро расследований. При этом Бойко был зарегистрирован почти на всех (11 из 12) заседаниях ВР. Второй сопредседатель ОБ Александр Вилкул принял участие в 8% голосований.

Отмечается, что также низкие показатели голосований у Олега Ляшко. Лидер РПЛ принял участие в 35% голосований (166 из 462). Среди прочего политик не голосовал за закон о трансплантации органов, но поддержал в первом чтении законопроекты о запрете пальмового масла и деятельности Госбюро расследований. Был зарегистрирован на восьми заседаниях.