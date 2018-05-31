Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Тимошенко возглавила антирейтинг активности в Раде – КИУ

Четверг, 31 мая 2018, 13:56

Лидер фракции "Батькивщина" Юлия Тимошенко возглавила рейтинг руководителей фракций, которые меньше всего голосовали в Верховной Раде в мае.

Об этом свидетельствует исследование общественной организации "Комитет избирателей Украины".

По ее данным, за месяц Тимошенко приняла участие лишь в 1% голосований. Политик проголосовала 7 раз.

"Среди прочего Юлия Тимошенко не голосовала за законы по трансплантация органов человеку и совершенствовании деятельности Госбюро расследований. Лидер "Батькивщины" была письменно зарегистрирована на восьми пленарных заседаниях", - говорится в сообщении.

По подсчетам КИУ, второе место занял сопредседатель фракции "Оппозиционный блок" Юрий Бойко. Он принял участие лишь в 6% голосований. В частности, не поддержал в первом чтении законопроект о разблокировании деятельности Госбюро расследований. При этом Бойко был зарегистрирован почти на всех (11 из 12) заседаниях ВР. Второй сопредседатель ОБ Александр Вилкул принял участие в 8% голосований.

Отмечается, что также низкие показатели голосований у Олега Ляшко. Лидер РПЛ принял участие в 35% голосований (166 из 462). Среди прочего политик не голосовал за закон о трансплантации органов, но поддержал в первом чтении законопроекты о запрете пальмового масла и деятельности Госбюро расследований. Был зарегистрирован на восьми заседаниях.

 

Украинская правда

"Украинская правда" в Threads

Темы: Верховная РадаТимошенкорейтингКИУ
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

"Схемы": у главы ВККС нет российского паспорта, а обнародованный номер - компоновка из цифр советского  

Теща президента "Энергоатома" Котина приобрела дом за 7 млн во время войны – "Схемы"

Фильм "20 дней в Мариуполе" Мстислава Чернова вошел в шортлист премии "Оскар"

фотоСтрелком в Праге оказался студент, который, вероятно, покончил с собой

Зеленский отреагировал на стрельбу в Праге, в которой погибли более 15 человек

фотоЭкс-прокурора, который устроил лакшери-свадьбу с экс-сотрудницей ГБР, объявили в розыск

Все новости...
Верховная Рада
ЕБА просит поддержать законопроект Гетманцева о детенизации рынка подержанных авто
Положения законопроекта об англоязычных фильмах будут доработаны – нардеп
Премьер Испании выступил в Верховной Раде
Последние новости
07:53
Украина и Германия провели новый раунд консультаций о "гарантиях безопасности"
07:46
Атака "Шахедов": в Киевской области обломки повредили частные дома
07:33
Умеров и глава Пентагона обсудили приоритеты помощи в сфере безопасности
06:53
Россияне формируют "добробат" "Донецк" из жителей Краснодарского края – Сопротивление
06:07
Израиль разрушил сеть туннелей ХАМАСа в Газе
05:31
ФотоРазрушения в многоэтажке Киева вызвал российский дрон, два человека ранены – КГВА 
04:57
В случае остановки западной помощи Украина потеряет способность сдерживать РФ – ISW
04:01
ISW зафиксировал, что российские войска продвинулись на северо-западном фланге Авдеевки
03:18
США ускорят продажу самолетов F-16 Тайваню
02:33
"Схемы": у главы ВККС нет российского паспорта, а обнародованный номер - компоновка из цифр советского  
Все новости...
Реклама: