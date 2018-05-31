Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

ЄС про "вбивство" Бабченка: Україна має право захищати свій інтерес

Четвер, 31 травня 2018, 14:20

У Європейському Союзі прокоментували інсценування вбивства журналіста Аркадія Бабченка, заявивши, що Україна має право захищати свій національний інтерес та свою територію.

Про це заявила речниця зовнішньополітичної служби ЄС Маяй Косьянчич на брифінгу журналістам в Брюсселі.

Косьянчич наголосила, що в України є потреба захистити медіа та роботу журналістів.

"Як ви знаєте, Україна є у дуже особливій ситуації, яка стосується її безпеки, зважаючи на ситуацію в Криму та конфлікт на Сході країни. У цьому контексті, як і всі країни, Україна має право захищати свій національний інтерес та свою територію", - заявила Косьянчич.

Вона повідомила, що станом на тепер ЄС підтримує контакт зі своїми українськими друзями та намагається отримати більше деталей у цій справі.

Косьянчич також підкреслила, що місія ЄС в Україні нічого не знала про проведення операції СБУ.

"Так, у нас є місія в Україні і вона працює з українською владою та сектором цивільної безпеки. …Але операція, про яку ви згадали, була операцією служб безпеки, українських служб безпеки. Наша місія не брала в цьому участі", - заявила речниця.

Косьянчич окрема наголосила, що в ЄС радіють тому, що життя Аркадія Бабченка було врятоване. "Ми щасливі, що він живий", - заявила вона.

Європейська правда

"Українська правда" у Threads

Теми: ЄСЄвропаБабченко Аркадій
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

відеоБайден на зустрічі з Зеленським повідомив про новий пакет військової допомоги на $200 млн

"Київстар" повідомив, коли чекати появи зв'язку і що частково він уже відновлений

відеоУмєров заявив, що звільнення Залужного не планується

Орбан відповів угорцям Закарпаття: пропонує замінник членства в ЄС для України

Шевченка офіційно висунули на заміну Павелку, він збиратиме команду

Уряд погодив призначення 2 голів ОДА

Усі новини...
ЄС
Від Вільнюса до Вільнюса
Орбан: Угорщина не буде виконувати рішення ЄС щодо мігрантів
Санкції з часом ще сильніше вдарять по Росії – ЄС
Останні новини
23:23
Будапешт готовий зняти вето на 50 млрд допомоги Україні, якщо ЄС розморозить кошти Угорщини
23:04
Економічні новини 12 грудня: хакерська атака на "Київстар", нова підозра у справі Сенниченка
22:49
Президент Євроради: ЄС хоче прискорити виробництво боєприпасів, для допомоги Україні 
22:28
Зірка, яку погасили. Що сталося з "Київстаром"?
22:04
відеоБайден на зустрічі з Зеленським повідомив про новий пакет військової допомоги на $200 млн
21:51
"Човниковий" рух поїздів між "Теремками" і "Деміївською": у КМДА оприлюднили розклад
21:43
Збоєм у "Київстарі" користуються шахраї – оператор
21:38
На війні в Україні загинув доброволець із Ірландії
21:09
Мінфін залучив понад 5 мільярдів від продажу ОВДП
21:05
В Одесі повідомляють про звуки вибухів, працює ППО
Усі новини...
Реклама: