ЕС об "убийстве" Бабченко: Украина имеет право защищать свой интерес

В Европейском Союзе прокомментировали инсценировку убийства журналиста Аркадия Бабченко, заявив, что Украина имеет право защищать свой национальный интерес и свою территорию.

Об этом заявила пресс-секретарь внешнеполитической службы ЕС Маяй Косьянчич на брифинге журналистам в Брюсселе.

Косьянчич отметила, что в Украины есть потребность защитить медиа и работу журналистов.

"Как вы знаете, Украина находится в очень особой ситуации, касающейся ее безопасности, учитывая ситуацию в Крыму и конфликт на востоке страны. В этом контексте, как и все страны, Украина имеет право защищать свой национальный интерес и свою территорию", - заявила Косьянчич.

Она сообщила, что по состоянию на сегодня ЕС поддерживает контакт со своими украинскими друзьями и пытается получить больше деталей по этому делу.

Косьянчич также подчеркнула, что миссия ЕС в Украине ничего не знала о проведении операции СБУ.

"Да, у нас есть миссия в Украине и она работает с украинской властью и сектором гражданской безопасности. ... Но операция, о которой вы упомянули, была операцией служб безопасности, украинских служб безопасности. Наша миссия не брала в этом участия", - заявила пресс-секретарь .

Косьянчич отдельная подчеркнула, что в ЕС радуются тому, что жизнь Аркадия Бабченко была спасена. "Мы счастливы, что он жив", - заявила она.

Европейская правда