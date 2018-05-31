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Аваков назвал провокацией вопрос о том, когда он заговорит на украинском

Четверг, 31 мая 2018, 14:37

Министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что хорошо владеет государственным языком.

Об этом он сказал в среду во время презентации Академии патрульной полиции.

Перед этим журналист спросила его, что поскольку все полицейские хорошо владеют украинским языком, то когда министр внутренних дел на нем заговорит?

"Я достатньо володію державною мовою, ні для того, щоб мати провакациї у такому запитанні от вас. Дякую (лексика міністра збережена - ред)", - ответил Аваков.

До этого момента и в дальнейшем своем выступлении министр МВД общался на русском языке.

Яна Миланова, УП

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Темы: АваковМВД
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