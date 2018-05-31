Зведення ООС: найгарячіше було біля Павлополя та Чермалика, є поранений

Бойовики 9 разів порушили режим припинення вогню, один військовий легко поранений.

Про це повідомляє прес-центр Операції об’єднаних сил.

"Найбільш напруженою була обстановка в районі населених пунктів Чермалик та Павлопіль, де підрозділи Об’єднаних сил вели активні оборонні дії", - йдеться у повідомленні.

Бойовики 9 разів порушили перемир’я, зокрема 4 рази із застосуванням важкого озброєння – 122-мм артилерійських систем, 120 та 82-мм мінометів.

В ООС запевняють, що ситуація в районі проведення ООС залишається контрольованою.