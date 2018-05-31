Сводка ООС: горячее всего было возле Павлополя и Чермалыка, есть раненый

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Четверг, 31 мая 2018, 19:31

Боевики 9 раз нарушили режим прекращения огня, один военный легко ранен.

Об этом сообщает пресс-центр Операции объединенных сил.

"Наиболее напряженной была обстановка в районе населенных пунктов Чермалык и Павлополь, где подразделения Объединенных сил вели активные оборонительные действия", - говорится в сообщении.

Боевики 9 раз нарушили перемирие, в том числе 4 раза с применением тяжелого вооружения - 122-мм артиллерийских систем, 120 и 82-мм минометов.

В ООС уверяют, что ситуация в районе проведения ООС остается контролируемой.

Украинская правда
Темы: ООС Объединенные силы на Донбассе ОРДЛО Донбасс
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