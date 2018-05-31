В Киеве авто из сопровождения Порошенко сбило велосипедиста, в АП отрицают

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Четверг, 31 мая 2018, 21:53

В Киеве на нерегулируемом пешеходном переходе передовое авто из сопровождения президента Петра Порошенко сбило велосипедиста на переходе, его госпитализировали.

Об этом УП сообщил источник в правоохранительных органах.

"В Киеве на улице Григоренко, 5-7 напротив ТРЦ "НОВУС" на нерегулируемом пешеходном переходе авто из сопровождения президента столкнулось с велосипедистом, который двигался по переходу, последний был госпитализирован в больницу с предварительным диагнозом ЗЧМТ (закрытая черепно-мозговая травма - УП) , перелом ноги", - рассказал источник.

По его информации, пострадавшему велосипедисту 13 лет, него перелом руки и ноги.

"Это была передовая машина, президент ехал через один километр", - добавил источник.

Однако в пресс-службе администрации президента в комментарии УП отрицают информацию о том, что машина, которая сбила велосипедиста, является частью кортежа Порошенко.

"Указанное авто не является частью кортежа президента", - отметили в АП.

6 марта 2018 года кортеж Порошенко сбил 88-летнего мужчину в центре Киева.

 
 
 
 
 
 

Украинская правда
Темы: ДТП Порошенко Киев
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