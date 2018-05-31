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Велосипедиста сбила машина, которая была на спецзадании - полиция

Четверг, 31 мая 2018, 23:00

Полицейское авто, которое сбило мальчика-велосипедиста в Киеве, выполняло спецзадание.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киева.

"Автопроисшествие с участием полицейского автомобиля, который выполнял спецзадание, случилось на улице Григоренко в Дарницком районе около 21 часов. "Фольксваген" сбил мальчика, который ехал на велосипеде. В результате ребенок получил телесные повреждения, "скорая" доставила его в больницу" , - говорится в сообщении.

По факту ДТП начато уголовное производство по ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения) Уголовного кодекса Украины.

На месте работает следственно-оперативная группа, сотрудники районной прокуратуры и управления внутренней безопасности.

"Проводится осмотр места аварии и устанавливаются все обстоятельства ДТП. После проведения первоочередных следственных действий будет определен орган, который будет проводить расследование", - отмечают в полиции Киева.

Позже в полиции добавили, что "оба сотрудника полиции, находившихся в автомобиле, в присутствии граждан и понятых прошли тест на "Драгер": прибор показал, что правоохранители не употребляли алкоголь".

Кроме того, полицейских доставлят к врачу-наркологу, чтобы отобрать биологические образцы для проведения исследования на установление состояния опьянения.

31 мая в Киеве на нерегулируемом пешеходном переходе передовое авто из сопровождения президента Петра Порошенко сбило велосипедиста на переходе, его госпитализировали.

Однако в пресс-службе администрации президента в комментарии УП отрицают информацию о том, что машина, которая сбила велосипедиста, является частью кортежа Порошенко.

Украинская правда

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Темы: ДТППорошенкоКиевдети
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