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Збірна України завершила унічию товариський матч з Марокко

Четвер, 31 травня 2018, 23:12

Збірна України зіграла унічию з командою Марокко в товариському матчі.

Поєдинок, що проходив у швейцарській Женеві, завершився з рахунком 0:0.

Збірна Марокко виглядала зібранішою в цьому поєдинку і мала більше шансів, щоб отримати перемогу.

У перші 45-ть хвилин гарні моменти, щоб пробити ворота синьо-жовтих мали Зієх та Амрабат, але в обох епізодах вдало зіграв П'ятов. В української команди варто відзначити удар Коноплянки, після якого в гру довелося вступити воротарю збірної Марокко.

У другому таймі африканська команда знову мала незначну перевагу і П'ятову знову довелося кілька разів вступати у гру, щоб залишити ворота збірної України "сухими". На 60-й хвилині Коноплянка та Шапаренко пробивали по воротах в межах штрафної, але обидва рази влучили у захисників суперника. У завершальні десять хвилин марокканці насідали на ворота українців, але збірній Україні вдалося вистояти.

Варто зазначити, що Андрій Шевченко виставив на гру з Марокко наступний склад: 12. П'ятов - 20. Караваєв, 28. Кривцов, 5. Бурда, 4. Матвієнко - 6. Степаненко, 17. Зінченко, 10. Коноплянка, 22. Коваленко, 7. Ярмоленко - 9. Селезньов.

У неділю, 3 червня, збірна України проведе матч з командою Албанії.

Микола Аврамчук для УП

"Українська правда" у Threads

Теми: футболУкраїна
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