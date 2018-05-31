Сборная Украины завершила вничью товарищеский матч с Марокко

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Четверг, 31 мая 2018, 23:12

Сборная Украины сыграла вничью с командой Марокко в товарищеском матче.

Поединок, проходивший в швейцарской Женеве, завершился со счетом 0:0.

Сборная Марокко выглядела собранной в этом поединке и имела больше шансов, чтобы одержать победу.

В первые 45-ть минут хорошие моменты, чтобы пробить ворота сине-желтых имели Зиех и Амрабат, но в обоих эпизодах удачно сыграл Пятов. В украинской команды стоит отметить удар Коноплянки, после которого в игру пришлось вступить вратарю сборной Марокко.

Во втором тайме африканская команда снова имела незначительное преимущество и Пятову вновь пришлось несколько раз вступать в игру, чтобы оставить ворота сборной Украины "сухими". На 60-й минуте Коноплянка и Шапаренко пробивали по воротам в пределах штрафной, но оба раза попали в защитников соперника. В заключительные десять минут марокканцы наседали на ворота украинцев, но сборной Украины удалось выстоять.

Стоит отметить, что Андрей Шевченко выставил на игру с Марокко следующий состав: 12 Пятов - 20. Караваев, 28 Кривцов, 5. Бурда, 4. Матвиенко - 6. Степаненко, 17. Зинченко, 10 Коноплянка, 22. Коваленко, 7. Ярмоленко - 9. Селезнев.

В воскресенье, 3 июня, сборная Украины проведет матч с командой Албании.

Николай Аврамчук для УП
Темы: футбол Украина
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