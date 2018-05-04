Суд продовжив арешт Рубана
Шевченківський райсуд Києва продовжив ще на два місяці термін утримання під вартою керівнику Центру звільнення полонених "Офіцерський корпус" Володимиру Рубану.
Таке рішення суд виніс у п'ятницю, задовольнивши клопотання сторони обвинувачення, повідомляє "Інтерфакс-Україна".
Рішення може бути оскаржене в 5-денний термін.
Суд оголосив лише резолютивну частину рішення, повний текст буде оприлюднено 8 травня.
Захист виступав проти задоволення клопотання прокуратури, зазначивши, що Рубана лише підозрюють у вчиненні злочину й його провина не доведена.
Сам Рубан сказав, що розуміє, яким буде рішення суду, і чекає на розгляд справи по суті, щоб спростувати в суді висунуті звинувачення і розповісти правду.
Рубана затримали 8 березня на КПВВ на Донбасі з арсеналом зброї. Він віз зброю з окупованої території на підконтрольну частину України.
Правоохоронці підозрюють Рубана в підготовці збройних нападів на вищих посадових осіб держави, в підготовці терористичного акту із застосуванням зброї та вчиненням вибухів, які могли становити небезпеку для життя і здоров'я людей.
Рубан також фігурує у справі нардепа Надії Савченко.
За версією слідства, він планував "із використанням мінометів, гранатометів стрілецької зброї та вибухових пристроїв здійснити збройний напад на житло державних діячів, політичних лідерів, зокрема: Петра Порошенка, Арсена Авакова, Арсенія Яценюка, Олександра Турчинова та інших з метою їх вбивства".
9 березня Шевченківський районний суд Києва арештував Рубана терміном на два місяці до 6 травня. 20 березня Апеляційний суд Києва залишив це рішення в силі.