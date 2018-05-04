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Суд продовжив арешт Рубана

П'ятниця, 4 травня 2018, 13:03

Шевченківський райсуд Києва продовжив ще на два місяці термін утримання під вартою керівнику Центру звільнення полонених "Офіцерський корпус" Володимиру Рубану.

Таке рішення суд виніс у п'ятницю, задовольнивши клопотання сторони обвинувачення, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

Рішення може бути оскаржене в 5-денний термін.

Суд оголосив лише резолютивну частину рішення, повний текст буде оприлюднено 8 травня.

Захист виступав проти задоволення клопотання прокуратури, зазначивши, що Рубана лише підозрюють у вчиненні злочину й його провина не доведена.

Сам Рубан сказав, що розуміє, яким буде рішення суду, і чекає на розгляд справи по суті, щоб спростувати в суді висунуті звинувачення і розповісти правду.

Рубана затримали 8 березня на КПВВ на Донбасі з арсеналом зброї. Він віз зброю з окупованої території на підконтрольну частину України.

Правоохоронці підозрюють Рубана в підготовці збройних нападів на вищих посадових осіб держави, в підготовці терористичного акту із застосуванням зброї та вчиненням вибухів, які могли становити небезпеку для життя і здоров'я людей.

Рубан також фігурує у справі нардепа Надії Савченко.

За версією слідства, він планував "із використанням мінометів, гранатометів стрілецької зброї та вибухових пристроїв здійснити збройний напад на житло державних діячів, політичних лідерів, зокрема: Петра Порошенка, Арсена Авакова, Арсенія Яценюка, Олександра Турчинова та інших з метою їх вбивства".

9 березня Шевченківський районний суд Києва арештував Рубана терміном на два місяці до 6 травня. 20 березня Апеляційний суд Києва залишив це рішення в силі.

Теми: Рубансуд
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