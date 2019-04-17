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Адвокат: Рубан планує повернутись до питання обміну полоненими

Середа, 17 квітня 2019, 03:15

Підозрюваний у підготовці теракту екс-керівника центру "Офіцерський корпус" Володимир Рубан планує повернутись до питання обміну полонених.

Про це заявив адвокат підозрюваного Валентин Рибін в ефірі програми "Нині вже" на Громадському.

"Рубан може поїхати на окуповані території тільки в одному випадку. Він планує повернутись до питання обміну полонених. Я думаю у нього там достатньо людей, які будуть з ним говорити і будуть його слухати", — сказав Рибін.

Адвокат також додав, що обміну Рубана не буде, оскільки він перебуває на свободі.

Крім того, за словами Рибіна, доказом того, що Рубан залишиться на території України стане наступне судове засідання, заплановане на 7 травня.

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Ігри в тероризм. Що інкримінують Савченко

Нагадаємо:

  • У ніч на 16 квітня Надію Савченко, підозрювану в організації теракту, та іншого фігуранта цієї справи Володимира Рубана випустили з-під варти.
  • Їх відпустили, оскільки термін арешту сплив 16 квітня, а суд не обрав і не продовжив запобіжний захід.
  • Володимира Рубана затримали 8 березня 2018 року у КПВВ на Донбасі з арсеналом зброї. Він віз зброю з окупованої території на підконтрольну частину України.
  • Надію Савченко затримали 22 березня у Верховній Ради після того, як парламент зняв із неї недоторканність
  • Савченко й Рубану інкримінують вчинення дій з метою насильницького повалення конституційного ладу та захоплення державної влади, посягання на життя державного чи громадського діяча, готування до терористичного акту, сприяння терористичній організації та незаконне поводження зі зброєю, боєприпасами та вибуховими речовинами.
  • Савченко відкидає звинувачення і стверджує, що вела розмови про організацію терактів, аби ввести в оману владу – і осміяти її.
  • Вона пройшла тестування на поліграфі ("детекторі брехні"). Їй загрожує покарання аж до довічного ув’язнення.

"Українська правда" в Threads

Теми: Рубан
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