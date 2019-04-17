Адвокат: Рубан планує повернутись до питання обміну полоненими

Підозрюваний у підготовці теракту екс-керівника центру "Офіцерський корпус" Володимир Рубан планує повернутись до питання обміну полонених.

Про це заявив адвокат підозрюваного Валентин Рибін в ефірі програми "Нині вже" на Громадському.

"Рубан може поїхати на окуповані території тільки в одному випадку. Він планує повернутись до питання обміну полонених. Я думаю у нього там достатньо людей, які будуть з ним говорити і будуть його слухати", — сказав Рибін.

Адвокат також додав, що обміну Рубана не буде, оскільки він перебуває на свободі.

Крім того, за словами Рибіна, доказом того, що Рубан залишиться на території України стане наступне судове засідання, заплановане на 7 травня.

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