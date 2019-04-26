Рубан виїхав з України
Підозрюваний у підготовці теракту екс-керівник центру "Офіцерський корпус" Володимир Рубан покинув територію України.
Таку інформацію "Українській правді" підтвердили у прес-службі Генеральної прокуратури.
"Рубан виїхав з України. Суд повідомляв йому на останньому засіданні, що наступне - 7 травня. Запобіжний захід суд йому не обрав", - зазначили у відомстві.
"Українська правда" звернулася за коментарем до адвоката Рубана та Державної прикордонної служби.
Оскільки Рубану не продовжили запобіжний захід, у нього не було жодних обмежень на пересування в Україні та поза нею.
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Ігри в тероризм. Що інкримінують Савченко
Нагадаємо:
- У ніч на 16 квітня Надію Савченко, підозрювану в організації теракту, та іншого фігуранта цієї справи Володимира Рубана випустили з-під варти.
- Їх відпустили, оскільки термін арешту сплив 16 квітня, а суд не обрав і не продовжив запобіжний захід.
- Володимира Рубана затримали 8 березня 2018 року у КПВВ на Донбасі з арсеналом зброї. Він віз зброю з окупованої території на підконтрольну частину України.
- Надію Савченко затримали 22 березня у Верховній Ради після того, як парламент зняв із неї недоторканність.
- Савченко й Рубану інкримінують вчинення дій з метою насильницького повалення конституційного ладу та захоплення державної влади, посягання на життя державного чи громадського діяча, готування до терористичного акту, сприяння терористичній організації та незаконне поводження зі зброєю, боєприпасами та вибуховими речовинами.
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