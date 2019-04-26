Підозрюваний у підготовці теракту екс-керівник центру "Офіцерський корпус" Володимир Рубан покинув територію України.

Таку інформацію "Українській правді" підтвердили у прес-службі Генеральної прокуратури.

"Рубан виїхав з України. Суд повідомляв йому на останньому засіданні, що наступне - 7 травня. Запобіжний захід суд йому не обрав", - зазначили у відомстві.

"Українська правда" звернулася за коментарем до адвоката Рубана та Державної прикордонної служби.

Оскільки Рубану не продовжили запобіжний захід, у нього не було жодних обмежень на пересування в Україні та поза нею.

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