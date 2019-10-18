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Савченко і Рубана можуть знову арештувати: у суді лежить відповідне клопотання

П'ятниця, 18 жовтня 2019, 13:55

Суд з 7 травня досі не розглядає клопотання про тримання під вартою колишнього народного депутата Надії Савченко й екскерівника Центру звільнення полонених "Офіцерський корпус" Володимира Рубана.

Джерело: Радіо Свобода з посиланням на відповідь ГПУ на запит

Дослівно у повідомленні ГПУ: "7 травня 2019 року прокурорами заздалегідь, до початку підготовчого судового засідання, до Броварського міськрайонного суду Київської області подані клопотання про застосування до обвинувачених запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, які до теперішнього часу судом не розглянуті".

Деталі: У ГПУ наголосили, що наполягають на арешті Савченко і Рубана, "враховуючи наявність обґрунтованого обвинувачення у вчиненні ними тяжких й особливо тяжких злочинів", ризиків, що вони можуть переховуватися від суду, впливати на свідків чи перешкоджати провадженню іншим чином.

Генеральна прокуратура заявляє, що можливість запобігти цим ризикам шляхом застосування більш м’яких запобіжних заходів, окрім як тримання під вартою, відсутня.

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Ігри в тероризм. Що інкримінують Савченко

Нагадаємо:

  • У ніч на 16 квітня Надію Савченко, підозрювану в організації теракту, та іншого фігуранта цієї справи Володимира Рубана випустили з-під варти.
  • Їх відпустили, оскільки термін арешту сплив 16 квітня, а суд не обрав і не продовжив запобіжний захід.
  • Володимира Рубана затримали 8 березня 2018 року у КПВВ на Донбасі з арсеналом зброї. Він віз зброю з окупованої території на підконтрольну частину України.
  • Надію Савченко затримали 22 березня у Верховній Ради після того, як парламент зняв із неї недоторканність.
  • Савченко й Рубану інкримінують вчинення дій з метою насильницького повалення конституційного ладу та захоплення державної влади, посягання на життя державного чи громадського діяча, готування до терористичного акту, сприяння терористичній організації та незаконне поводження зі зброєю, боєприпасами та вибуховими речовинами.
  • 26 квітня в Генпрокуратурі повідомили, що Рубан залишив територію України.
  • Савченко балотувалася на виборах до Верховної Ради в окрузі № 51 на Донеччині. Вона набрала 1,2% електоральної підтримки. За неї на двох дільницях проголосувало 8 людей.

"Українська правда" у Threads

Теми: Савченко НадіяРубанГенпрокуратурасуд
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