Прокуратура проситиме арешт для бразильця, який воював за "Л/ДНР"

Прокуратура Києва клопотатиме у суді про арешт громадянина Федеративної Республіки Бразилія Рафаеля Маркуса Лусваргі, який обвинувачується в участі в терористичній організації "ДНР" та вербуванні найманців.

Про це повідомляє прес-служба відомства у Facebook.

Зазначається, що засідання відбудеться у Павлоградському міськрайонному суді Дніпропетровської області аж 6 червня 2018 року.

"На сьогодні інших правових підстав для розгляду клопотання про обрання запобіжного заходу Р.М. Лусваргі законом не передбачено.

Термін обраного йому раніше запобіжного заходу сплив у лютому поточного року та не міг бути продовжений у зв’язку із тривалістю розгляду судами питання про територіальну підсудність даного кримінального провадження", - пояснили у прокуратурі.

В Службі безпеки додали, що наразі Лусваргі перебуває у СБУ, де з ним проводяться відповідні процесуальні дії.

Раніше повідомлялося, що представники націоналістичних організацій схопили у Києві Лусваргі, який воював на боці незаконних угруповань "Л/ДНР".

Перед цим журналісти програми "Радіо Свобода Донбас.Реалії" виявили, що Лусваргі, який колись обіцяв "дійти до Києва і закінчити війну", штурмував Дебальцеве і зазнав поранення під Донецьким аеропортом, зараз перебуває на волі.

У жовтні 2016 року Лусваргі затримали співробітники СБУ під час перетину державного кордону України в терміналі D міжнародного аеропорту "Бориспіль".

У січні 2017 року Печерський районний суд Києва визнав бразильця винним у створенні терористичної організації, створенні непередбачених законом збройних формувань і призначили покарання у вигляді 13 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Він став першим іноземцем не з Росії, засудженим Києвом за участь у війні на Донбасі.

У серпні 2017 року Апеляційний суд Києва скасував вирок і повернув справу Лусваргі на новий розгляд.

15 лютого 2018 року Верховний суд територіальну підсудність кримінального провадження визначив за Павлоградським міськрайонним судом Дніпропетровської області.