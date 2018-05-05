Суд у справі бойовика-бразильця перенесли на найближчий понеділок

Павлоградський міськрайсуд Дніпропетровської області переніс підготовче засідання у справі бразильця Рафаеля Маркуса Лусваргхі, який воював на боці бойовиків "ДНР", з 6 червня на 7 травня.

Про це повідомила речник прокуратури Києва Надія Максимець, пише Укрінформ.

Вона зазначила, що причини перенесення дати засідання невідомі.

"Нам просто повідомили, що потрібно зробити явку. Наш прокурор уже підписав відрядження і у понеділок буде у Павлограді", - повідомила Максимець.

Прокурор клопотатиме про обрання для Лусваргхі запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

У свою чергу речник СБУ Олена Гітлянська заявила, що Служба безпеки "поінформувала органи прокуратури щодо обставин, які необхідно врахувати при обранні запобіжного заходу для Лусваргхі", пише Інтерфакс-Україна.

Гітлянська додала, що СБУ не може розголошувати нинішнє місце перебування громадянина Бразилії, який воював на Донбасі на боці ОРДЛО, "але зробила усе необхідне, щоб він взяв участь у судовому процесі".

Напередодні у прокуратурі Києва повідомили, що засідання у справі Лусваргхі відбудеться 6 червня 2018 року у Павлоградському міськрайонному суді і прокуратура Києва клопотатиме про його арешт.

Також у прокуратурі пояснили, що термін обраного раніше для Лусваргхі запобіжного заходу сплив у лютому 2018-го і не міг бути продовжений у зв’язку із тривалістю розгляду судами питання про територіальну підсудність даного кримінального провадження.

У Службі безпеки повідомили, що наразі Лусваргхі перебуває у СБУ, де з ним проводяться відповідні процесуальні дії.

У жовтні 2016 року Лусваргі затримали співробітники СБУ під час перетину державного кордону України в терміналі D міжнародного аеропорту "Бориспіль".

У січні 2017 року Печерський районний суд Києва визнав бразильця винним у створенні терористичної організації, створенні непередбачених законом збройних формувань і призначили покарання у вигляді 13 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Він став першим іноземцем не з Росії, засудженим Києвом за участь у війні на Донбасі.

У серпні 2017 року Апеляційний суд Києва скасував вирок і повернув справу Лусваргі на новий розгляд.

15 лютого 2018 року Верховний суд територіальну підсудність кримінального провадження визначив за Павлоградським міськрайонним судом Дніпропетровської області.

Журналісти програми "Радіо Свобода Донбас.Реалії" виявили, що Лусваргхі, який колись обіцяв "дійти до Києва і закінчити війну", штурмував Дебальцеве і зазнав поранення під Донецьким аеропортом, перебуває на волі. Представники націоналістичних організацій схопили Лусваргі у Києві.