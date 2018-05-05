Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Суд у справі бойовика-бразильця перенесли на найближчий понеділок

Субота, 5 травня 2018, 12:35

Павлоградський міськрайсуд Дніпропетровської області переніс підготовче засідання у справі бразильця Рафаеля Маркуса Лусваргхі, який воював на боці бойовиків "ДНР", з 6 червня на 7 травня.

Про це повідомила речник прокуратури Києва Надія Максимець, пише Укрінформ

Вона зазначила, що причини перенесення дати засідання невідомі.

"Нам просто повідомили, що потрібно зробити явку. Наш прокурор уже підписав відрядження і у понеділок буде у Павлограді", - повідомила Максимець. 

Прокурор клопотатиме про обрання для Лусваргхі запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

У свою чергу речник СБУ Олена Гітлянська заявила, що Служба безпеки "поінформувала органи прокуратури щодо обставин, які необхідно врахувати при обранні запобіжного заходу для Лусваргхі", пише Інтерфакс-Україна

Гітлянська додала, що СБУ не може розголошувати нинішнє місце перебування громадянина Бразилії, який воював на Донбасі на боці ОРДЛО, "але зробила усе необхідне, щоб він взяв участь у судовому процесі". 

Напередодні у прокуратурі Києва повідомили, що засідання у справі Лусваргхі відбудеться 6 червня 2018 року у Павлоградському міськрайонному суді і прокуратура Києва клопотатиме про його арешт.

Також у прокуратурі пояснили, що термін обраного раніше для Лусваргхі запобіжного заходу сплив у лютому 2018-го і не міг бути продовжений у зв’язку із тривалістю розгляду судами питання про територіальну підсудність даного кримінального провадження. 

У Службі безпеки повідомили, що наразі Лусваргхі перебуває у СБУ, де з ним проводяться відповідні процесуальні дії.

У жовтні 2016 року Лусваргі затримали співробітники СБУ під час перетину державного кордону України в терміналі D міжнародного аеропорту "Бориспіль".

У січні 2017 року Печерський районний суд Києва визнав бразильця винним у створенні терористичної організації, створенні непередбачених законом збройних формувань і призначили покарання у вигляді 13 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Він став першим іноземцем не з Росії, засудженим Києвом за участь у війні на Донбасі.

У серпні 2017 року Апеляційний суд Києва скасував вирок і повернув справу Лусваргі на новий розгляд.

15 лютого 2018 року Верховний суд територіальну підсудність кримінального провадження визначив за Павлоградським міськрайонним судом Дніпропетровської області.

Журналісти програми "Радіо Свобода Донбас.Реалії" виявили, що Лусваргхі, який колись обіцяв "дійти до Києва і закінчити війну", штурмував Дебальцеве і зазнав поранення під Донецьким аеропортом, перебуває на волі. Представники націоналістичних організацій схопили Лусваргхі у Києві.

Теми: ДНРОРДЛОсудСБУпрокуратура
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

відеоБайден на зустрічі з Зеленським повідомив про новий пакет військової допомоги на $200 млн

"Київстар" повідомив, коли чекати появи зв'язку і що частково він уже відновлений

відеоУмєров заявив, що звільнення Залужного не планується

Орбан відповів угорцям Закарпаття: пропонує замінник членства в ЄС для України

Шевченка офіційно висунули на заміну Павелку, він збиратиме команду

Уряд погодив призначення 2 голів ОДА

Усі новини...
ДНР
Після зустрічі Лукашенка з Пушиліним МЗС викликає посла України в Білорусі
Лукашенко зустрівся з донецьким колаборантом Пушиліним
СБУ викрила українську корпорацію, яка фінансувала "фонд" Пушиліна
Останні новини
23:23
Будапешт готовий зняти вето на 50 млрд допомоги Україні, якщо ЄС розморозить кошти Угорщини
23:04
Економічні новини 12 грудня: хакерська атака на "Київстар", нова підозра у справі Сенниченка
22:49
Президент Євроради: ЄС хоче прискорити виробництво боєприпасів, для допомоги Україні 
22:28
Зірка, яку погасили. Що сталося з "Київстаром"?
22:04
відеоБайден на зустрічі з Зеленським повідомив про новий пакет військової допомоги на $200 млн
21:51
"Човниковий" рух поїздів між "Теремками" і "Деміївською": у КМДА оприлюднили розклад
21:43
Збоєм у "Київстарі" користуються шахраї – оператор
21:38
На війні в Україні загинув доброволець із Ірландії
21:09
Мінфін залучив понад 5 мільярдів від продажу ОВДП
21:05
В Одесі повідомляють про звуки вибухів, працює ППО
Усі новини...
Реклама: