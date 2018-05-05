Порошенко озвучив зв'язок між Антикорупційним судом і траншем МВФ

Президент України Петро Порошенко розраховує, що Антикорупційний суд може з'явитися вже у травні, що відкриє шлях черговому траншу МВФ.

Про це він заявив в інтерв'ю німецькому журналу Focus, пише Укрінформ.

"Ми прагнемо прискорити процес створення незалежного Антикорупційного суду. Я абсолютно упевнений, що нам це вдасться у першій половині року, можливо, ще у травні. І тоді ми отримаємо наступний транш", - зазначив глава держави.

Також Порошенко зауважив: пишається тим, що "за 4 роки в економіці вдалося досягти великих успіхів, ніж за 25 років до цього", зокрема поліпшити інвестиційний клімат - у рейтингу Doing-Business країна піднялися з 135 місця в 2013 році на 76.

"Темпи економічного розвитку цього року, очевидно, складуть 3,5%. Покажіть мені ще країну, якою таке вдалося в умовах війни", - заявив президент.

Проект закону про Вищий антикорупційний суд від президента Петра Порошенка зареєстрували у Верховній Раді 22 грудня 2017 року. Також у парламенті зареєстровані 4 альтернативні законопроекти від депутатів.

18 січня Рада не змогла внести до порядку денного президентський законопроект 7440 про Вищий антикорупційний суд та 4 альтернативні законопроекти.

1 березня нардепи підтримали у першому читанні внесений президентом проект закону №7440.

Перший заступник голови Комітету ВР з питань правової політики та правосуддя, народний депутат Леонід Ємець висловив думку, що Верховна Рада може ухвалити в цілому закон про Антикорупційний суд у травні.

Низка міжнародних партнерів України виступили з жорсткими вимогами до Києва через президентський законопроект.

Зокрема, Міжнародний валютний фонд заявив, що проект Порошенка про Антикорупційний суд суперечить зобов’язанням України.

Згодом Світовий банк теж висунув свої вимоги, попередивши, що на кону $800 млн.

Євросоюз також офіційно виступив із критикою на адресу Банкової через те, що президент, мовляв, подав законопроект про Антикорупційний суд, який суперечить обіцянкам Києва та рекомендаціям Венеціанської комісії.

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