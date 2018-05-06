У Балаклії досі тліє трава, вибухів немає

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Неділя, 6 травня 2018, 09:59

У Балаклії на території військової частини "65 Арсенал" місцями спостерігається незначне тління, вибухів боєприпасів немає.

Про це повідомили в Держслужбі з надзвичайних ситуацій станом на 7 годину 6 травня.

"На технічній території військової частини "65 Арсенал" ситуація контрольована, місцями спостерігається незначне тління. Вибухів боєприпасів не спостерігається", - йдеться в повідомленні.

Авіацією ДСНС 5 травня здійснено 19 скидів води (з початку робіт 42 скиди).

До ліквідації наслідків надзвичайної ситуації всього залучено 82 людини та 15 одиниць техніки.

Нагадаємо, загоряння у Балаклії на території технічного майданчика, де продовжують очищення та розмінування території від залишків боєприпасів, що не розірвалися після подій 2017 року, сталося вдень 3 травня.  Неприбрані снаряди вибухали, через що частина мешканців евакуювалася.

Жертв і постраждалих в результаті події немає.

За фактом пожежі у Балаклії прокуратура почала кримінальне провадження за ч.3 ст. 425 КК (недбале ставлення до військової служби в умовах особливого періоду, крім воєнного стану - ред.).

У ЗСУ заявили, що серед версій виникнення пожежі на колишньому сховищі боєприпасів поблизу Балаклії розглядають загорання сухої трави та іскру з вихлопної труби пожежного танка.

За даними ЗСУ, після пожежі 2017 року залишається нерозмінованою менше 30% технічної території, що займає 228 гектарів.

Читайте також: "На пороховій бочці. Коли й чому в Україні вибухали армійські склади" та "Місто гріхів. Як "пиляють" бюджет у підірваній Балаклії"

Українська правда
Теми: Харківська область ДСНС
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