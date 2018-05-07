Посольство Бразилії відмовилося допомагати бойовику Лусваргі

Посольство Бразилії відмовилось видавати документи для повернення додому бразильцю Рафаелю Маркусу Лусваргі, який воював на боці бойовиків "ДНР".

Про це у Facebook повідомив його захисник Валентин Рибін.

"Посольство Бразилії відмовилося видавати Рафаелю документи на повернення, надавати допомогу у поверненні додому та просто підтримувати його.

Численні мої звернення до Консула посольства Бразилії про необхідність повернути Рафаеля додому та застереження про його майбутню долю не були почуті", - написав Рибін.

Посольство Бразилії повідомило українську владу про місце перебування Лусваргі, додав він.

За словами адвоката, 18 грудня 2017 року Печерський районний суд змінив запобіжний захід бразильцю з тримання під вартою на особисте зобов’язання у межах процедури обміну полоненими. З того часу, зазначив адвокат, Лусваргі перебував у Києві.

Коли між Києвом та самоназваними "ДНР" та "ЛНР" відбувся великий обмін заручників на Донбасі 27 грудня, Лусваргі мав отримати свій паспорт та повернутися до Бразилії.

"Незважаючи на домовленості і повернення в Україну полонених військових, паспорт та проїзні документи бразильцю українська влада не повернула", - заявив Рибін.

У жовтні 2016 року Лусваргі затримали співробітники СБУ під час перетину державного кордону України в терміналі D міжнародного аеропорту "Бориспіль".

У січні 2017 року Печерський районний суд Києва визнав бразильця винним у створенні терористичної організації, створенні непередбачених законом збройних формувань і призначили покарання у вигляді 13 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Він став першим іноземцем не з Росії, засудженим Києвом за участь у війні на Донбасі.

У серпні 2017 року Апеляційний суд Києва скасував вирок і повернув справу Лусваргі на новий розгляд.

15 лютого 2018 року Верховний суд територіальну підсудність кримінального провадження визначив за Павлоградським міськрайонним судом Дніпропетровської області.

Журналісти програми "Радіо Свобода Донбас.Реалії" виявили, що Лусваргхі, який колись обіцяв "дійти до Києва і закінчити війну", штурмував Дебальцеве і зазнав поранення під Донецьким аеропортом, перебуває на волі. Представники націоналістичних організацій схопили Лусваргі у Києві.

Павлоградський міськрайсуд Дніпропетровської області переніс підготовче засідання у справі бразильця Рафаеля Маркуса Лусваргі, який воював на боці бойовиків "ДНР", з 6 червня на 7 травня.