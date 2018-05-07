Мерія Москви фінансувала "казаче військо", яке нападало на протестувальників - ЗМІ

"Казаки" "Центрального казачого війська", які нападали на учасників акції "Він нам не цар", отримували фінансування від мерії Москви на навчання з охорони громадського порядку на масових заходах.

Про це пише видання The Bell.

За даними ресурсу "Чудеса OSINT", у 2016-2018 роках "казацьке військо" отримало 3 контракти на 15,9 млн рублів.

Метою контрактів було "навчання і закріплення необхідних знань і прикладних навичок при здійсненні діяльності з охорони громадського порядку, забезпечення безпеки при проведенні публічних і масових заходів на території Москви".

У березні 2018 року на сайті мерії Москви з'явилися фотографії з тренувань "казачого війська". Вони, зокрема, вчилися затримувати потенційних правопорушників.

У публікації "Центрального казачого війська" на сайті Tearin.ru повідомляється, що "казаки" разом з Росгвардією будуть забезпечувати безпеку на чемпіонаті світу з футболу.

Журналісти The Bell не змогли додзвонитися до "Центрального казачого війська", на дзвінки не відповів і атаман війська Іван Миронов.

Видання наголошує, що, згідно з базою даних, прізвище та ім’я атамана співпадають з даними колишнього заступника голови уряду Самарської області, генерал-лейтенанта запасу ФСБ.

Водночас "РБК" повідомляє, що у Москві одночасно з учасниками протестної акції "Він нам не цар" на вулиці міста вийшли люди в казацькій формі, які представлялися бійцями кримського казачого полку імені генерала Бакланова.

За інформацією журналістів, разом із прихильниками провладного національно-визвольного руху вони нападали на учасників протесту, після чого співробітники поліції жорстко затримували їх опонентів.

На сайтах російських силових відомств немає інформації про затримання кримських казаків.

Кримський казачий полк імені генерала Бакланова створений 1 березня 2014 року для супроводу невизнаного світом "референдуму" про статус півострова, за результатами якого РФ включила Крим до свого складу, передає "Крим.Реалії".

Приїхавши з Росії, "казаки" чергували на блок-постах і патрулювали вулиці спільно з бойовиками "народного ополчення", військовослужбовцями Чорноморського флоту і співробітниками російських спецслужб.

Також "казаки" брали участь у захопленні адміністративних будівель і в протистоянні під час мітингу кримських татар і українських активістів 26 лютого 2014 року.

Нагадаємо, 5 травня у Москві і багатьох містах РФ пройшли акції протесту проти інавгурації Путіна "Він нам не цар", організовані соратниками Олексія Навального.

У Москві мітинг завершився масовими затриманнями, загалом на акціях поліція затримала близько 1600 осіб.

6 травня у Москві пройшов ще один мітинг "проти інавгурації Путіна".