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Франція більше не наполягає на відставці Асада - посол

Понеділок, 7 травня 2018, 06:35

Париж не буде вимагати безумовної відставки президента Сирії Башара Асада.

Про це заявила посол Франції у РФ Сільві Берманн в інтерв'ю російському виданню "Коммерсантъ".

"Ми не будемо вирішувати за сирійський народ, але про вимогу безумовної відставки Башара Асада мова більше не йде", - підкреслила Берманн.

"Ідея, яка була сформульована на сочинському Конгресі сирійського національного діалогу і схвалена спеціальним представником ООН по Сирії, передбачала формування конституційного комітету, який займеться розробкою нової конституції.

Але мені здається, сирійський режим поки цим не займається", - додала вона.

Посол заявила, що для Парижа зараз на перше місце вийшла боротьба з тероризмом.

За її словами, друге місце в списку хвилюючих Францію проблем займають біженці.

"Ми б воліли, щоб сирійці могли залишатися у своїй країні, а для цього потрібне політичне рішення. Не можна, щоб просто комусь вдалося відвоювати назад у бойовиків територію країни і Башар Асад залишився, як і раніше, при владі", - пояснила вона.

Як повідомлялося, в ніч на 14 квітня США, Франція і Велика Британія разом завдали військових ударів у Сирії у відповідь на застосування президентом Башаром Асадом хімічної зброї проти цивільних осіб.

Пізніше представники Пентагону повідомили, що об’єктами для ударів стали науково-дослідний комплекс в Дамаску, який пов’язують із виробництвом хімічної та біологічної зброї, і дві цілі поблизу міста Хомс.

Сирійське державне телебачення заявило, що в районі Хомсу кілька ракет було перехоплено, вони відхилилися від цілі й завдали поранень 3 цивільним особам. 

У Міноборони РФ заявили, що в ході удару США, Британії та Франції по цілях у Сирії було випущено понад 100 ракет, "більшість з яких вдалося перехопити".

Пізніше сирійське державне агентство SANA заявило, що науково-дослідний центр у Дамаску, уражений ракетами коаліції в ніч на суботу, спеціалізувався на онкологічній медицині.

"Українська правда" у Threads

Теми: ФранціяСирія
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